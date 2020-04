Il testo di Hey Jude scritto a mano da Paul McCartney venduto all'asta per 910.000 dollari

Il testo di 'Hey Jude', scritto a mano da Paul McCartney, diventato poi uno dei maggiori successi dei Beatles, è stato venduto all'asta per 910.000 dollari, nove volte la sua stima originale. A comunicarlo, secondo quanto riferisce il sito di informazione musicale MusicMap, è stata la casa d'aste Julien's Auctions. Il testo e la chitarra sono stati tra gli oltre 250 oggetti dei cimeli dei Beatles offerti in un'asta online venerdì scorso a Julien, New York, per celebrare il 50° anniversario della scioglimento della band. Tra gli altri oggetti venduti, un disegno di John Lennon e della moglie Yoko Ono chiamato 'Bagism', un termine coniato per stereotipare la satira, aggiudicato per 93.750 dollari mentre un posacenere usato dal batterista Ringo Starr, negli studi di registrazione di Abbey Road a Londra, è stato acquistato per 32.500 dollari. Inoltre, il palco in legno del piccolo locale di Liverpool dove la band si è esibita prima di conquistare la fama è stato battuto per 25.600 dollari.

