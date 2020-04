Immuni, app per la 'fase2' del Coronavirus. E fa capolino anche la famiglia Berlusconi

C'è ancora una volta anche lo zampino dell'ex Cavaliere nel futuro degli italiani all'epoca del Coronavirus. Tra i soci di Bending Spoons - la PMI Innovativa milanese che ha realizzato "Immuni", la app di tracciamento dei contagi scelta dal commissario straordinario, Domenico Arcuri, per l'avvio della 'fase 2' delle misure di contenimento - c'è anche con una piccola, ma significativa quota la Holding Italiana Quattordicesima, la società dei tre figli trentenni dell'inossidabile tycoon e di Veronica Lario (Barbara, Eleonora e Luigi), che detiene il 21,4% di Fininvest. Task force La task force del ministro grillino dell'Innovazione, Paola Pisano, ha esaminato in qualche settimana 318 progetti per la messa in esercizio del sistema nazionale di contact tracing digitale, che dovrebbe fornire ai cittadini indicazioni per limitare i rischi di contagio in situazioni di ridotto distanziamento sociale. Il servizio di tracciamento, che secondo gli esperti per essere efficace dovrebbe essere scaricato da almeno il 60% della popolazione, si basa sulla tecnologia Bluetooth (BT) e non invece sul più invasivo sistema di posizionamento satellitare GPS. Scambio BT consente lo scambio di informazioni tra dispositivi diversi attraverso una frequenza radio entro un raggio di qualche decina di metri. L'applicazione prevede un registro, in modalità anonima, dei codici di tutti i dispositivi con cui si è venuti in connessione e, in particolare, con quelli attribuiti a persone positive al Covid-19, le cui informazioni sono condivise con il personale sanitario che ha il compito di controllare eventuali esposizioni al contagio, risalendo la catena dei contatti. Nazionale Arcuri ha annunciato che la app verrà sperimentata in alcune realtà pilota prima di essere introdotta a livello nazionale, superando il rischio di frammentazione territoriale derivante dall'utilizzo di app diverse da parte di singole Regioni. Bending Spoons, viene precisato, offrirà il servizio per "spirito di solidarietà", concedendolo "in licenza d'uso aperta, gratuita e perpetua". Decisive nella scelta le garanzie offerte per il rispetto della privacy, sulla base dei principi fondamentali indicati dall'Unione europea per assicurare la tutela dei dati degli utenti.

(foto di Gerd Altmann da Pixabay)

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA