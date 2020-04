Coronavirus, a New York il primo museo per documentare la pandemia

La New-York Historical Society, il più antico museo di New York City, fondato nel 1804 e con sede nell'Upper West Side di Manhattan, ha lanciato l'iniziativa "History Responds", per raccogliere materiali e documentazioni relativi alla pandemia di Covid-19. L'idea è quella di individuare, acquisire, catalogare e poi organizzare in una futura mostra permanente le testimonianze che saranno storia dell'attuale crisi. Ricordo Oggetti, immagini, ma anche le storie a essi collegate, compresi gli sforzi eroici del personale medico; il ricordo delle vittime; gli effetti su imprese, scuole e gruppi culturali e di attività; così come la creatività, anche artistica, nata nel periodo dell'isolamento. Il museo ricerca gli oggetti domestici che riflettono la vita in quarantena e le misure di distanziamento sociale; nuovi prodotti creati al tempo del Coronavirus e diventati decisivi; opere d'arte e articoli, che rappresentino progetti e iniziative della comunità e, in particolare ai giovani, viene chiesta la condivisione dei loro diari di questi giorni difficili. 11 Settembre In una prima fase viene chiesta una disponibilità fotografica e digitale del materiale, che potrà essere effettivamente raccolto dopo la fine della fase acuta della pandemia. Subito dopo l'attacco terroristico alle Torri del World Trade Center l'11 settembre 2001, la New-York Historical Society aveva provveduto a raccogliere oggetti legati alla tragedia, da parti di detriti alla segnaletica pubblica, da lettere di testimonianza ai caschi dei vigili del fuoco e oggi oltre 450 testimonianze sono presenti nella collezione permanente dal museo. "Quando la Historical Society è stata fondatasi erano appena vissuti i turbolenti anni della Rivoluzione americana e i fondatori hanno sentito la necessità di conservare le testimonianze del momento storico - spiega la presidente, Louise Mirrer - e da allora continuiamo la pratica di documentare la storia così come accade, in modo che le generazioni future possano comprendere meglio i tempi e le loro vicende". Storie Significativo rilievo, dice al quotidiano britannico The Guardian la direttrice del museo, Margi Hofer, verrà dato alle storie dei medici e degli operatori sanitari in prima linea: "Abbiamo contattato alcuni ospedali per far sapere che vorremmo documentare le loro storie". Quasi surreali, infine, le fotografie delle strade vuote della Grande Mela durante il lockdown: "Il nostro curatore fotografico - sottolinea Hofer - è in contatto con i fotografi professionisti, ma anche con fotografi di strada pronti a fornire istantanee e scorci di immenso interesse".

(foto Eden, Janine and Jim da flickr.com)

