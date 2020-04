Covid-19: una speranza dalla nicotina, forse protegge cellule da virus

La nicotina può ridurre l'aggressività del Coronavirus? Alcune settimane fa, uno studio cinese pubblicato dal "New England Journal of Medicine" e riguardante più di mille persone infette, aveva riscontrato una percentuale di fumatori tra i malati ben al di sotto di quella complessiva dei fumatori in Cina. Ipotesi Un'ipotesi che avrebbe trovato riscontro anche in un'indagine condotta nel nosocomio parigino de La Pitié-Salpêtrière, rinomato centro ospedaliero universitario nel XIII arrondissement. L'indagine si è concentrata su 350 pazienti Covid-19 ospedalizzati e 139 pazienti con forma più leggera della malattia. Tra costoro, ha detto all'emittente France-Inter il professor Zahir Amoura, "abbiamo riscontrato solo il 5% di fumatori. Fondamentalmente, abbiamo l'80% di fumatori in meno tra i pazienti Covid rispetto alla popolazione generale dello stesso sesso e della stessa età". Significativo Queste osservazioni iniziali verranno ora testate con uno studio clinico da un team dello stesso ospedale. "L'effetto" della nicotina appare "significativo - dice al quotidiano Le Monde Florence Tubach, epidemiologa di Pitié-Salpêtrière - divide il rischio per cinque per i pazienti ambulatoriali e per quattro per i pazienti ospedalizzati. Raramente osserviamo dati simili in medicina". Secondo France-Inter, per determinare il reale impatto della nicotina verranno utilizzati degli speciali cerotti in dosaggi diversi e per soggetti di tre tipi: gli operatori sanitari, in via preventiva per vedere se si determini un effetto scudo; i pazienti ospedalieri, per vedere se la sintomatologia migliori; e i pazienti in rianimazione, per verificare se le loro condizioni infiammatorie facciano registrare progressi. Recettori Secondo lo specialista in recettori nicotinici, Jean-Pierre Changeux, la nicotina potrebbe "impedire al virus di entrare nelle cellule e di fissarsi a esse, limitandone così la diffusione" e, inoltre, ridurrebbe "l'eccessiva risposta immunitaria che caratterizza i casi più gravi" di Covid. Secondo gli esperti francesi, l'effetto protettivo della nicotina ove dimostrato non deve tuttavia incoraggiare l'uso del tabacco: "Non esiste un effetto protettivo con il fumo, che contiene molti agenti tossici - sottolinea Tubach -. Probabilmente la nicotina soltanto potrebbe avere un tale effetto, ma mantengo il condizionale, perché la valutazione è appena all'inizio". Non fumare Resta quindi il consiglio di non fumare e di attendere gli sviluppi degli studi, che per esempio nel caso della clorochina, il farmaco anti-malarico sponsorizzato dal presidente Usa Trump, hanno mostrato pesanti effetti collaterali. La nicotina è un alcaloide tossico presente nella pianta del tabacco e in quantità minori in altre solanacee, inclusi pomodori, patate, melanzane e peperoni.

