Per esorcizzare l'incubo Coronavirus la Cina guarda a Marte

Si chiamerà "Tianwen-1" la prima missione esplorativa cinese su Marte. Anche attraverso la ripresa delle missioni nello spazio Pechino sembra voler esorcizzare la crisi Coronavirus e guardare con positività al futuro. Il nome reso noto dall'agenzia spaziale China National Space Administration (CNSA) deriva dal quello del poema "Tianwen", che significa "Domande al cielo", scritto da Qu Yuan (circa 340-278 a.C.), uno dei maggiori poeti dell'antica Cina e patriota vissuto nel Periodo dei regni combattenti. L'autore pone 172 domande al cielo su vari argomenti (astronomia, geografia, letteratura, filosofia), esprimendo i propri dubbi sui concetti tradizionali dell’epoca, nel nome della ricerca della verità secondo uno spirito scientifico più aperto e moderno. Esplorazione La CNSA ha sottolineato che tutte le missioni di esplorazione planetaria della Cina in futuro saranno denominate secondo la serie Tianwen, a significare - riferisce l'agenzia di informazioni Xinhua - "l'impegno e la perseveranza nel perseguire verità e scienza nell'esplorazione della natura e dell'universo". Pechino prevede di lanciare una sonda su Marte entro quest'anno e l'arrivo sulla superficie del Pianeta rosso dovrebbe avvenire prima del luglio 2021. Rover L'obiettivo è di completare in un'unica missione l'osservazione orbitale, l'invio e l'atterraggio di un lander e l'attività di un rover, lo speciale veicolo controllato da remoto che si muoverà sulla superficie marziana. La prima sonda cinese verso Marte condurrà indagini scientifiche sul suolo del pianeta, sulla sua struttura geologica, sull'ambiente, sull'atmosfera e sulla presenza di acqua. In particolare, il rover che lavorerà per circa tre mesi, ha un peso di oltre 200 chilogrammi, sei ruote, quattro pannelli solari e trasporterà 13 strumenti scientifici. Giornata Dal 2016 la Cina celebra il 24 aprile la Giornata dello spazio, per ricordare il lancio del suo primo satellite, il Dongfanghong-1, il 24 aprile 1970. Quest'anno ricorre il cinquantenario dell'ingresso della Cina nella corsa allo spazio. Il capo della CNSA, Zhang Kejian, ha sottolineato come "negli ultimi 50 anni scienziati e gli ingegneri spaziali cinesi abbiano superato molte difficoltà", raggiungendo "lo sviluppo aerospaziale attraverso l'autosufficienza e l'innovazione indipendente". Promozione La CNSA resta comunque aperta alla "collaborazione con la comunità internazionale, per nuovi contributi all'esplorazione dei misteri dell'universo e alla promozione del benessere umano sulla base di uguaglianza, mutuo vantaggio, utilizzo pacifico della tecnologia e sviluppo inclusivo". Auguri alla Cina nella Giornata dello spazio sono giunti con un filmato dal cosmo dai due astronauti russi della Stazione spaziale internazionale (ISS), Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner.

(foto cnsa.gov.cn)

