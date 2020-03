Più di mille morti per il virus. Piazza Affari, che tonfo!

Giornata terribile sul fronte coronavirus: per quanto riguarda il quadro sanitario la diffusione dell'infezione sembra inarrestabile nonostante le misure restrittive decise dal governo, le ultime ieri sera. In un'Italia 'chiusa' ormai per tre quarti i morti per la pandemia hanno superato quota mille (1.016). Ancora in crescita il numero degli ammalati: 12.839 con un aumento di 2.249 casi. Le persone guarite sono 1.258. Drammatici i contraccolpi sul piano economico-finanziario frutto anche delle mancate rassicurazioni agli investitori da parte della presidente della Bce Chrstine Lagarde. Da record negativo il tonfo di Piazza Affari, la peggiore delle Borse europee con il suo -16,9% che costituisce il crollo più vistoso in una sola seduta della borsa italiana dalla nascita dell'indice nel 1998. Un tonfo che supera il vecchio record negativo registrato dopo il referendum sulla Brexit nel 2016 (allora la giornata si chiuse con un - 12,2%). Una giornata nera che ha portato ad un totale del 40% la caduta dei titoli dall'inizio dell'attacco del virus, tre settimane fa. Ma se piazza Affari piange nè Londra, nè Parigi, nè Francoforte ridono (rispettivamente -11% e -12%) a testimonianza del fatto che l'attacco del corornavirus ormai è random e non produce i suoi effetti solo nel nostro Paese. Lo spread Bot-Bund ha chiuso a 193 dopo aver toccato punte da 260.







© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA