Coronavirus. Conte all'Ue, decidete su interventi economici in 10 giorni o avanti da soli

Dieci giorni all'Europa e poi l'Italia è pronta a fare da sola per rispondere sul fronte finanziario all'emergenza Coronavirus. L'Unione europea ha mostrato ancora una volta il suo volto più bieco nella riunione in videoconferenza del Consiglio europeo. D'accordo con il premier spagnolo, Pedro Sanchez, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla fine ha proposto: "Affidiamo a cinque" capi di Stato o di governo "il compito di tornare con una proposta in 10 giorni". L'Italia ha bocciato il documento finale proposto al Consiglio con le misure economiche a sostegno dei paesi membri per affrontare l'emergenza determinata dalla pandemia. Mes Altro che bazooka o super iniezione di liquidità all'americana, la proposta era di fatto una soluzione legata al Mes, anche se al Meccanismo europeo di stabilità non c'erano nel tesato espliciti riferimenti. Di fronte a un cappio di tipo greco, Conte ha tirato fuori l'orgoglio, chiarendo che Roma non pensa a una mutualizzazione del suo debito pubblico di cui continuerà a rispondere: "L'Italia ha le carte in regola con la finanza pubblica: il 2019 lo abbiamo chiuso con un rapporto deficit/Pil di 1.6, anziché 2.2 come programmato. Qui si tratta di reagire con strumenti finanziari innovativi e realmente adeguati a una guerra che dobbiamo combattere insieme per vincerla quanto più rapidamente possibile". Simmetrico Nel testo proposto, oltre alle solite fumisterie rigoriste di stampo germanico, nessun riferimento ai Corona-bond. Fonti di Palazzo Chigi hanno reso noto che Conte ha mandato ai colleghi europei un messaggio chiaro: "Come si può pensare che siano adeguati a questo shock simmetrico strumenti elaborati in passato, costruiti per intervenire in caso di shock asimmetrici e tensioni finanziarie riguardanti singoli paesi?". E ancora, rispetto all'inadeguato utilizzo del Mes: "Se qualcuno dovesse pensare a meccanismi di protezione personalizzati elaborati in passato, allora non disturbatevi, ve lo potete tenere, perché l'Italia non ne ha bisogno". Grecia Conte, Sanchez, ma anche Macron e altri sei leader europei avevano chiesto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, l'emissione da parte di una istituzione Ue di un titolo per fronteggiare l'emergenza. Obiettivo escludere la "condizionalità" prevista dal Mes sul modello delle crisi finanziarie classiche. come quella della Grecia, che prevedono come condizione per gli aiuti severe misure per il taglio del debito e una stretta supervisione esterna delle politiche economiche e finanziarie nazionali. Tra le ipotesi alternative in campo quella di un intervento della BEI, la Banca europea per gli investimenti istituzione finanziaria dell'Ue creata nel 1957.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA