In Italia il virus ha colpito le piccole imprese. La cura? Iniezioni di liquidità

Oltre il 90% delle imprese italiane sono piccole, familiari e con capacità finanziarie limitate a fronteggiare una crisi pesante come quella della pandemia da coronavirus. Per questo 'sentiero' passa la difesa del sistema-Italia, la sua capacità di rialzarsi e di rimboccarsi le maniche, a cui si aggiungono i professionisti e le srl, per lo più personali, che devono fronteggiare scadenze di mutui, investimenti per il lavoro, i dipendenti dello studio. Risposte Sulla capacità di dare risposte credibile a questo "mondo" si capirà se la politica, nazionale, locale e internazionale (Ue e grandi sistemi finanziari) saranno in grado di fornire proposte adeguate all'intero sistema produttivo. Le 50 mila imprese del sistema bar e ristorazione, come ricorda la Fipe (Federazione dei piccoli esercenti) sono "allo stremo". E Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna, rilancia con forza: "Occorre superare una volta per tutte la logica del rigore e gettare le basi per far ripartire lo sviluppo. Non si possono lasciare soli artigiani e imprese: è attraverso a loro che passerà il rilancio". Slogan Già "piccolo è bello", da uno slogan che fece la fortuna negli anni '80 per spiegare e valorizzare il made in Italy, questa volta sente il peso forte della crisi da coronavirus, che si somma alle difficoltà della competizione - ora sospesa - a livello internazionale, ma che presto ripartirà. Eppure da questo mondo delle pmi, oltre che dalle industrie più strutturate, si è attinto per attivare una produzione nazionale di emergenza per mascherine e respiratori, che è partito in questi giorni anche grazie agli incentivi statali del Cura Italia e che "in poco tempo - secondo il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri - copriranno la metà della produzione necessaria al paese. Queste produzioni sono decisive in quanto ci servono oltre 90 milioni di mascherine al mese". Ripartire Una prima fase è stata avviata, ma ancora resta molto da fare. Il problema della liquidità finanziaria in questi settori diventa ora dopo ora sempre più decisivo per far ripartire l'economia.

