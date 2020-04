La peggiore recessione dagli anni '30. Affonda il Pil mondiale, nostro il conto più salato (-9%)

Il 'conto' più salato alla pandemia Covid-19 lo paghiamo noi italiani. non solo come numero di vittime - perchè guidiamo questa macabra classifica con oltre 21.000 morti - ma anche dal punto di vista economico in quanto il nostro Pil è valutato in caduta libera nel corso del 2020 arrivando a sprofondare fino ad un -9%. La previsione è autorevole e viene dal Fondo monetario internazionale che delinea un quadro 'nero' per l'economia mondiale nell'anno dell'attacco del coronavirus - che, come tutte le pandemie, non ha guardato in faccia nessuno - un quadro che rimanda nelle sue conseguenze alla Grande Depressione degli anni '30 con una serie di effetti negativi sull'economia mondiale più gravi di quelli provocati dalla crisi finanziaria e conseguente recessione del 2007-2012 innescata dal fallimento della Lehman Brothers. Il Pil mondiale secondo il FMI calerà nel 2020 del 3%, cioè ben 6,3 punti in meno rispetto alle previsioni di gennaio, con perdite complessive pari a 9.000 miliardi, quanto i Pil di Germania e Giappone messi insieme. Se la pandemia svanisce nel corso di quest'anno - e si sottolinea "se" - il Pil mondiale potrebbe risalire del 5,8% nel 2021 ma - avverte il Fondo - le prospettive sono negative. Per l'Italia in particolare , il fondo stima che il nostro Pil si contrarrà del 9,1% (era cresciuto dello 0,3% nel 2019). La ripresa prevista per il 2021 se il coronavirus sparisce, è del 4,8%. Rispetto a gennaio 2020, le previsioni per l'Italia nel 2020 sono state riviste al ribasso del 9,6%, mentre quelle per il 2021 sono state alzate del 4,1%.Il Pil dei paesi europei calerà quest'anno del 7,5% e aumenterà del 4,7% nel 2021, sempre a quelle condizioni. Per la Germania e la Francia si prevedono contrazioni quest'anno rispettivamente del 7,0% e del 7,2%. Il pil spagnolo è visto in calo dell'8%, mentre quello britannico del 6,5%. Il 2021 sarà l'anno della ripresa con la locomotiva tedesca che segnerà una crescita del 5,2%, mentre la Francia crescerà del 4,5%. Per la Spagna è previsto un pil in aumento del 4,3%, e per la Gran Bretagna del 4%.

