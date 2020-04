Confindustria, Bonomi presidente designato. Critico con governo e populisti

Carlo Bonomi è il nuovo presidente designato di Confindustria. Lo ha indicato il Consiglio generale della principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi con 123 preferenze, su 183 aventi diritti. Sessanta voti sono andati alla candidata concorrente Licia Mattioli. La nomina dovrà avere ora il gradimento dell'assemblea dei delegati convocata per il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° Presidente degli industriali italiani. Il 30 maggio poi il presidente eletto presenterà la su "squadra", con vice-presidenti e membri di giunta. Biomedicale Bonomi è un imprenditore del settore biomedicale dal lungo curriculum confindustriale. Presidente di Assolombarda dal giugno 2017, è stato in precedenza uno dei membri della squadra del presidente uscente, Vincenzo Boccia. Bonomi, 54 anni, è nato a Crema e durante gli ultimi tre anni, da numero uno della principale rappresentanza 'territoriale' di Confindustria non si è mai sottratto a polemiche, anche forti, nei confronti della politica su diversi temi. Da Alitalia alla manovra, con rilievi sia al governo gialloverde sia a quello giallorosso, l'imprenditore lombardo ha sempre fatto sentire la propria voce. L'ultima occasione in cui è intervenuto pubblicamente è stata poco dopo metà marzo quando, a seguito della pubblicazione del decreto 'Cura Italia', ha subito chiesto che il governo correggesse le parti "inadeguate", indicando la strada di una "una grande cooperazione pubblico-privato". Seguendo l'esempio delle scelte che consentirono all'Italia di superare i colpi durissimi della fase post secondo conflitto mondiale, del terrorismo, dell'inflazione e del rischio di insolvibilità nella crisi del 2011. Percorso Un percorso analogo dovrebbe essere seguito per superare gli effetti disastrosi sull'economia prodotti dalla pandemia da Coronavirus. Bonomi ha sottolineato, nel corso della sua campagna elettorale, la necessità di "una strategia di Paese di lungo termine e con una visione internazionale", di un maggior supporto alle imprese e soprattutto dell'adozione di nuove misure attraverso "un confronto con le parti sociali e tenendo conto delle conseguenze. Basta - ha detto - con interventi figli di contrattazioni politiche riservate e appresi solo dalla lettura di testi, che arrivano a scelte fatte".

