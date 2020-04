Coronavirus: il salvagente Ue e la pietra al collo sovran/populista

Non c'è dubbio, l'Europa ha lanciato all'Italia un salvagente per evitare la crisi finanziaria collegata alla pandemia da Covid-19, mentre i sovran/populisti nostrani continuano a mettere pietre al collo al paese già al limite del galleggiamento. Il voto al Parlamento europeo sulle misure anti-crisi ha svelato a ognuno i rischi a cui verremo esposti, se dovessero prevalere i veti auspicati dalle due fazioni ideologiche che hanno il comune obiettivo di sprofondare l'Italia nel baratro. In campo Al netto delle chiacchiere, l'Europa di fronte all'emergenza - pur non senza difficoltà - ha fatto cose importanti e non facilmente pronosticabili. Ha allentato i vincoli dei suoi parametri, ha messo in campo i vari bazooka della BCE e ha studiato diverse forme di sostegno dal SURE per la cassa integrazione, al nuovo "MES non MES" a tassi super agevolati per le spese dovute agli effetti diretti e indiretti del Coronavirus, ai finanziamenti al settore privato della BEI e, infine, al futuro "Recovery fund", che è di fatto una emissione comune di titoli a lunga scadenza. Misure decisive per evitare la crisi del debito soprattutto per un paese come l'Italia, dove viaggia al 135% del Pil e dove la crescita è ormai un ricordo da oltre vent'anni. Pregresso Che poi gli altri paesi si impegnino per i fondi presenti e non intendano pagare il nostro carico pregresso, non è assolutamente condannabile. Come ha sottolineato il professor Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica, in teoria per il 2020 il nuovo deficit dell'Italia potrebbe essere tutto finanziato dall'Europa. Non dover andare a caccia di prestiti gravati da mega tassi sui mercati finanziari sarebbe un bel vantaggio, un elemento nuovo di stabilità del tutto assente nella precedente crisi finanziaria del 2011-2012. Inoltre, nel medio periodo un quarto e forse fino a un terzo del debito pubblico sarebbe detenuto dalla BCE, una istituzione che non ha interesse a speculare contro l'Italia come i mercati. Crescita Evitare la crisi finanziaria potrebbe consentire di tornare a pensare a costruire la crescita - elemento decisivo anche per una riduzione del debito - puntando su investimenti pubblici e privati, produttività del lavoro e correggendo alcune storture incancrenitesi nel tempo: la burocrazia, una giustizia civile inefficiente e un fisco da rivedere, a partire dalla lotta all'evasione. In questo quadro difficile, ma con qualche speranza emergono in controtendenza le opzioni suicide di allontanamento, se non di fuoruscita, dall'Europa. Le portano avanti quelli che, con i vari redditi di cittadinanza o le quote 100, hanno aggravato negli ultimi anni una situazione di finanza pubblica già super delicata e prodotto le condizioni per passare dalla stagnazione alla decrescita. 5G I sovranisti/regionalisti, responsabili anche del disastro sanitario al Nord, ci vorrebbero fuori dall'euro a stampare 'lirette' per vederci tornare, nella migliore delle ipotesi, ai tempi dell'inflazione galoppante al 20-25%. I populisti da opera comica, invece, confidano nell'aiuto della Cina. Ma dai divani su cui stanno sdraiati in attesa del reddito/manna dal cielo, fanno finta di non sapere che se per davvero in Italia arrivassero i seri e laboriosi cinesi, arriverebbero anche l'odiato 5G, le grandi opere a partire dalle TAV e poi altoforni delle acciaierie a massimo regime e gas e petrolio pompati senza remore dalla Val d'Agri all'Adriatico e oltre...

(foto da pxhere.com)

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA