Coronavirus, il prezzo del petrolio Usa va sotto zero. Prima volta nella storia

Il prezzo del greggio statunitense, il West Texas Intermediate (WTI), è andato in negativo per la prima volta nella storia, dopo una giornata di ribassi record. Le quotazioni Wti per consegna a maggio sono crollate a New York del 305% all'incredibile livello di -37,63 dollari al barile. I contratti in scadenza nei mesi successivi segnalano perdite più limitate, nell'aspettativa di una ripresa dell'economia e quindi della domanda di petrolio. "Contango" La fermata della Cina e poi progressivamente di tutti gli altri paesi maggiormente industrializzati, ma anche il blocco pressoché totale dei trasporti, dalle auto agli aerei, ha prodotto un drastico e rapido calo della domanda di petrolio. Sul mercato si è determinata una situazione definita dai traders come "Contango", quando vi è più offerta che domanda. Al momento il livello dello stoccaggio del greggio nel mondo ha raggiunto praticamente la saturazione, dai depositi a terra alle enormi petroliere che possono trasportare fino a 2 milioni di barili. Serbatoi I serbatoi di stoccaggio potrebbero raggiungere il limite entro tre settimane, ha detto all'agenzia di stampa americana AP l’esperto Chris Chris Midgley, responsabile dell'analisi di S&P Global Platts. L'altro valore di riferimento mondiale del prezzo del petrolio, quello del Brent prodotto nel Mare del Nord, è sceso sotto i 25 dollari al barile, mentre la media dei paesi Opec è intorno ai 17 dollari, con cali di mercato ai minimi storici sino a 15 dollari il barile. Shale oil Accanto alle difficoltà Usa, anche per il boom nel recente passato dello shale oil, il petrolio non convenzionale prodotto dai frammenti di rocce di scisto bituminoso, si è assistito prima dell'esplodere della pandemia Covid-19 a una vera e propria guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia, che avevano pompato al massimo l'offerta di greggio, proprio mentre un forte calo della domanda era dietro l'angolo. Taglio All'inizio di aprile i paesi Opec guidati da Ryad hanno alla fine raggiunto una tregua con Mosca e concordato un taglio della produzione globale di circa il 10%. La più forte riduzione nella produzione di petrolio mai registrata. Ora le attese e le previsioni degli operatori cercano di valutare l'entità della ripresa produttiva globale, che i più ottimisti prevedono per la fine dell'anno.

(foto AdmiralFox da Pixabay)

