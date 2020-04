Covid-19, petrolio giù e sale il grano. Agricoltura italiana contro rischi crisi alimentare

Il Covid-19 rischia di mettere in ginocchio l'agricoltura, come premessa di una vera e propria crisi alimentare. In Italia in gioco, sottolinea Coldiretti, c'è una filiera allargata "dai campi agli scaffali che vale 583 miliardi, con oltre 3,6 milioni di occupati", che nelle prossime settimane dovrà giocare tutte le carte consentite dalla 'fase2'. Nei campi resta l'allarme per la carenza di braccia, ma a preoccupare sono anche "le tensioni che si registrano a livello internazionale" sulle materie prime quelle agricole comprese. Commercio Con le difficoltà del commercio a livello mondiale secondo le previsioni elaborate dall'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) – fa sapere Confagricoltura –, è da mettere in preventivo un taglio compreso tra il 13 e il 32% sui livelli raggiunti nel 2019. "La riduzione riguarderà inevitabilmente anche il settore agroalimentare – sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -, interrompendo così la fase di crescita fatta registrare negli anni ultimi anni e che ha compensato in misura significativa la stagnazione della domanda interna". Spazi Di fronte ai rischi di contrazione del 'made in Italy' agroalimentare, occorre "un'assunzione di responsabilità da parte di tutte le componenti della filiera - sostiene Giansanti -. La crisi non sarà di breve durata. Per salvaguardare l'attività economica e l'occupazione, è necessario riconquistare gli spazi oggi occupati dalle importazioni. L'obiettivo è quello di continuare a promuovere il consumo dei nostri prodotti, anche quando la fase più acuta dell'emergenza sanitaria sarà finalmente alle spalle". Resta poi in piedi "la questione dei dazi aggiuntivi da parte degli Stati Uniti sulle importazioni agroalimentari della Ue, nel quadro del contenzioso sugli aiuti pubblici al consorzio Airbus. A metà maggio l'amministrazione Usa ha in programma la revisione delle tariffe doganali attualmente in vigore e dovrebbe essere assolutamente evitato l'inasprimento del contenzioso commerciale". Kazakistan I dazi aggiuntivi Usa, pari al 25% del valore dei prodotti, si applicano sulle importazioni dall'Italia di formaggi, salumi, agrumi e liquori, per un controvalore di circa 500 milioni di euro. La Coldiretti evidenzia il balzo in avanti del valore del grano, in controtendenza rispetto al petrolio: "È soltanto la punta dell'iceberg delle tensioni che si registrano a livello internazionale sul cibo. La Russia ha deciso di limitarne le esportazioni e il Kazakistan, uno dei maggiori venditori mondiali, le ha addirittura vietate. Si tratta di scelte – sottolinea allarmata Coldiretti – che dimostrano come i governi si stiano concentrando sul tema alimentazione. Il virus interrompe le catene di approvvigionamento in tutto il mondo" e crescono i "timori di una crisi alimentare globale".

(foto Jim Black da Pixabay)

