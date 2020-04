Coronavirus, sedile di mezzo vuoto? Ryanair, così non voliamo

Con i posti liberi e gli aerei semi-vuoti Ryanair non tornerà a volare. Parola di Michael O'Leary, il risoluto amministratore delegato della maggiore compagnia low cost europea con sede in Irlanda. In effetti le norme di distanziamento sociale previste per la ripartenza dopo la fase più acuta della pandemia da Coronavirus, non sembrano adattarsi ai moderni aerei passeggeri, destinati per ragioni di business ad accogliere il maggior numero possibile di passeggeri. Rimanere ad almeno 2 metri di distanza a bordo è di fatto impossibile. 45 cm In economy i sedili sono larghi in media 45 cm, anche escludere il sedile di mezzo servirebbe a poco. C'è poi il problema dei viaggiatori davanti o dietro al nostro posto, la distanza tra le file è di solito di 75-80 cm. Sulla base dei criteri di sicurezza più stringenti un aeromobile potrebbe essere riempito soltanto per il 15%, con un "fattore di carico" negativo in termini economici. La International Air Transport Association (IATA) valuta un fattore medio dell'84%, affinché un volo sia considerato economicamente positivo. Fattore di carico L'ipotesi di svuotare unicamente il posto centrale su Boeing 737 o Airbus A320, ma anche sui più grandi Boeing 787 o Airbus A350, equivarrebbe a un fattore di carico al 66,7%. Inoltre, a fronte del probabile minor costo per il carburante, ci sono da valutare i costi di sanificazione, con particolare attenzione agli impianti di aria condizionata. Delicata anche la fase dell'imbarco: Delta Air Lines ha cambiato la procedura, con imbarco dal portellone posteriore prima per i passeggeri diretti ai posti nella parte anteriore, per evitare incroci lungo i corridoi. Stupide Ma torniamo al duro O'Leary che, in una intervista al Financial Times, ha detto chiaro e tondo: "I nostri aerei non torneranno a volare se saremo obbligati a lasciare il posto centrale vuoto, per conformarci alle stupide regole di distanziamento sociale in volo". Se i governi dovessero insistere su questo tipo di scelte, il modello di business di Ryanair "andrebbe in pezzi", di qui la sfida al governo di Dublino: "O paga per il posto intermedio vuoto oppure non voleremo". Ryanair fonda la sua salute economica su aeromobili sempre pieni, voli frequenti e puntuali, riduzione massima dei costi di gestione. "Semplicemente - dice O'Leary - non possiamo guadagnare con aerei pieni al 66%. Anche se decidessimo di tenere vuoto il posto centrale di ogni fila non avremmo alcun distanziamento. Quindi, si tratta di un'idea idiota con la quale non si ottiene nulla". Bancarotta Secondo stime della IATA il Covid-19 avrà effetti pesantissimi sulle compagnie aeree e addirittura potrebbe essere messa in questione la filosofia dei viaggi aerei low cost, che vede proprio in Ryanair uno degli attori principali, con più di 152 milioni di passeggeri nel 2019. La principale rivale europea Norwegian Air sta lottando per la sopravvivenza, mentre Virgin Australia ha dovuto dichiarare bancarotta. Le compagnie tradizionali per non fallire dovranno aumentare il prezzo dei biglietti anche del 50%. O'Leary propone l'obbligo delle mascherine e la misurazione della temperatura dei passeggeri all'imbarco.

(foto da corporate.ryanair.com)

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA