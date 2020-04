Recovery fund, Mes, Sure e Bei, come funzionano

Recovery fund, Mes, Sure e Bei. Ma come funzionano questi meccanismi europei, che dovrebbero aiutare l’Italia ad uscire dalla grave crisi economica nella quale e’ piombata per il coronavirus. Tra l’altro il primo che dovrebbe essere lo strumento più rilevante e‘ ancora tutto da discutere nella sua struttura per poterne garantire l’operatività. Ed anche se la presidente della Commissione europea si e’ impegnata per una sua proposta entro il 6 maggio, i tempi rimangono lunghi per la profonda spaccatura tra Nord e Sud dell’Europa. Il punto principale e non da poco e‘ se quanto entrerà nelle casse dello Stato richiedente sarà trattato a tutti gli effetti come un prestito da restituire oppure si tratterà di un semplice sussidio. Ci sono poi i tre strumenti già approvati dalla Commissione europea, che poi erano gli stesssi approvati dall’Eurogruppo e criticati da Conte. Che invece si e’ poi sperticato in lodi per l’importante risultato raggiunto, senza che appunto nulla fosse cambiato. Il Sure non e’ altro che una cassa integrazione a livello europeo, che prevede di potere sbloccare 100 miliardi di euro. per accedervi gli Stati devono fornire garanzie nazionali fino a 25 miliardi, che seriviranno all‘Europa per emettere bond tripla A (molto sicuri e quindi con baso interesse) che vengono poi girati agli Stati membri tramite prestiti a lungo termine. La cifra che potrebbe ottenere l’Italia e’ di circa 10 miliardi, soldi insufficienti per l’emergenza lavorativa, che ha portato ad un consistente aumento della disoccupazione. C’è poi la Bei, banca europea di investimenti, strumento finora assai poso usato, che potrebbe attivare un piano complessivo di 200 sotto forma di prestiti per le imprese. Anche in questo caso la quota per l‘Italia risulterebbe non rilevante ai fini della ricostruzione. Rimare l’unico strumento veramente accessibile e che si potrebbe attivare direttamente già dai primi di giugno, il famoso Mes, il meccanismo economico salva Stati. Questo fondo e’ nato con la precedente crisi finanziaria al fine di concedere prestiti agli Stati membri in difficoltà, con condizioni capestro come si e’ visto in Grecia, con tanto di arrivo della Troika finanziaria. Solo altri due paesi sono ricorsi al Mes, Cipro e Spagna. C’e’ pero’ ora un nuovo Mes, frutto di un compromesso che prevede che gli Stati possano richiedere prestiti al Mes a copertura “Solo dei danni economici legati alla pandemia”. A tassi molto più bassi di quelli di mercato e con scadenze assai lunghe, per un importo pari al 2% del Pil. Tradotto l’Italia potrebbe chiedere dai una cifra di poco superiore ai 30:miliardi. Non sono chiare le eventuali clausole per attivare il prestito (cioè se ci sia anche la possibilità che qualche paese dell’Umione possa chiederne di suppletive, tanto da gravare sui paesi che avessero sfruttato lo stesso Mes). Lo strumento principale da attuare se l’Europa vorrà dimostrare anche aL resto del mondo che esiste e che non e’ solo una semplice somma di Stati, e’ il Recovery fund. Significa letteralmente fondo di recupero. E’ una proposta della Francia che prevede l’istituzione di un fondo ad hoc con lo scopo di emettere obbligazioni, i cd, ovvero recovery bond o Ursula bond, con la garanzia del bilancio Ue. In questo modo la condivisione del rischio sarebbe solo per il futuro, senza una vera mutualizzazione dei debiti del passato, in modo da accontentare anche il fronte del Nord, capeggiato dalla Germania. Sarebbe un piano di grosse dimensioni, pari a 1000 miliardi. Infine la differenza tra i Recovery fund e gli eurobond, nella sostanza, e’ che nel caso dei Recovery fund, sempre un bond, la condivisione del rischio e’ si’ comune ma solo per il debito futuro, mentre con gli eurobond, ci sarebbe la mutualizzazione del debito futuro ma anche di quello pregresso.

