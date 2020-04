Fase 2: crisi economia e occupazione, parti sociali in cerca di risposte

Confindustria approva la 'squadra' - vice presidenti e membri di giunta - proposta dal suo nuovo leader, Carlo Bonomi, e si prepara al confronto delle prossime settimane sulla gestione concreta della 'fase 2'. Occorrerà fare i conti con dati economici estremamente preoccupanti, alla luce dell'allarme dell'Istat che indica un crollo del PIL nel primo trimestre dell'anno del 4,7% con l'emergenza Coronavirus. Tiene a marzo l'occupazione, segnala l'Istituto di statistica anche per effetto dei decreti di "sostegno e per la difesa del lavoro e del redditi". Lavoro Ma l'impatto negativo potrebbe arrivare in tempi ravvicinati e le risorse destinate agli ammortizzatori sociali e al blocco dei licenziamenti fino a metà maggio, "non sono sufficienti a garantire i posti di lavoro", sostiene l'Osservatorio mercato del lavoro CNA, che analizza mensilmente le tendenze dell'occupazione nelle piccole imprese e nell'artigianato, su un campione di quasi 20 mila imprese associate con circa 140 mila dipendenti. Il calo è frutto di un micidiale combinato disposto: il crollo della domanda di lavoro (-24,8% su base annua) e la mancata sostituzione dei lavoratori andati in pensione o con contratto a tempo determinato scaduto. Una tendenza destinata a prolungarsi non si sa per quanto tempo, aggravata dalla scure dei licenziamenti che potrebbe abbattersi anche sulle posizioni a tempo indeterminato a partire dalla metà di maggio. Filiere Come contrastare questa tendenza? La finanza pubblica non potrà offrire un sostegno illimitato nel tempo a un sistema produttivo che sta soffrendo lo stallo pressoché totale della domanda interna e la grave debolezza di quella estera. In particolare, è a repentaglio l’esistenza delle filiere produttive in cui le imprese artigiane, micro e piccole sono più esposte alla recessione: "Diventa indispensabile il varo in tempi rapidi - segnala Cna - di un programma graduale, ma credibile di riapertura dell’economia". Altro tema al centro del confronto per il rilancio dell'occupazione è l'agricoltura, decisivi in questo contesto gli aiuti anti-crisi dall'Europa. 7 euro Paolo De Castro, eurodeputato Pd, dopo un incontro con il Commissario europeo all'Agricoltura, Januzs Wojciechowski, ricorda che i 76 milioni di euro stanziati al momento dalla Commissione, divisi per i 10,5 milioni di agricoltori nei 27 paesi si traducono in 7 euro a testa: "Misure troppo timide e inadeguate per l'emergenza che affrontiamo".

