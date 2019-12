Finlandia, la repubblica delle donne. Avrà nuova premier socialdemocratica di 34 anni

Un passo avanti a tutta Europa e oltre: leadership giovane e al femminile. La Finlandia supera le solite chiacchiere sul ruolo delle donne e sarà guidata da una premier di 34 anni, Sanna Marin, la più giovane al mondo. Coalizione La premier socialdemocratica è alla testa di una coalizione di cinque formazioni di centrosinistra, tutte con leader al femminile e quattro delle quali al di sotto di 35 anni. Nelle primarie di partito ha battuto il 37enne, Antti Lindtman, dopo le dimissioni del precedente capo del governo, Antti Rinne, anche lui socialdemocratico, ma che aveva perso il consenso degli altri partiti della coalizione per il modo con cui aveva fatto fronte a uno sciopero di due settimane nel settore delle poste, in seguito alla decisione di una riduzione degli stipendi. Prima di Sanna Marin, il premier più giovane a livello mondiale era l'ucraino Oleksiy Honcharuk, 35 anni. Arcobaleno Accanto alla storia politica, che l'ha vista a 27 anni sindaco di Tampere terza città della Finlandia e poi parlamentare e ministro dei Trasporti, Sanna Marin ha anche una bella storia personale: figlia di una famiglia arcobaleno al femminile, è oggi madre di una bimba di quasi due anni. "Ora dobbiamo guardare avanti. Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia" di tutti, ha detto Sanna Marin accettando l'incarico e ha aggiunto: "Non ho mai pensato alla mia età o al sesso. Penso alle ragioni per cui sono entrata in politica e alle cose per le quali abbiamo conquistato la fiducia dell'elettorato". Il Partito socialdemocratico finlandese, che aderisce ai Socialisti e democratici europei, è il primo partito del paese con circa il 18% dei consensi, ottenuti alle elezioni dello scorso aprile. Fiducia Delle coalizione fanno parte anche l'Alleanza di sinistra guidata da Li Andersson (ministra dell'Educazione) 32 anni; la Lega verde con Maria Ohisalo (ministra dell'Interno), 34 anni; il Partito di centro con Katri Kulmuni (ministra delle Finanze), 32 anni; e il Partito della minoranza linguistica svedese con Anna-Maja Henriksson (ministra della Giustizia), 55 anni. Il voto di fiducia al nuovo governo di Sanna Marin è previsto in settimana, probabilmente prima del vertice europeo del 12 dicembre a Bruxelles. Fino alla fine dell'anno la Finlandia avrà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea.







