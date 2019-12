Trump aggredisce e Greta lo sbertuccia: "Lavoro a gestione della mia rabbia..."

Donald Trump non si smentisce mai e usa una volta di più Twitter come una clava, nel mirino Greta Thunberg. Qualcuno non esclude la gelosia per non essere stato preso in considerazione da Time come personaggio dell'anno. La copertina del primo numero del mese di dicembre del settimanale Usa fa sempre il giro del mondo con il ritratto della persona che ha avuto maggiore influenza sulle notizie dell'anno appena trascorso, da quando nel 1927 venne eletto "Man of the Year" l'aviatore e primo trasvolatore dell'Atlantico, Charles Lindbergh. Film Il presidente Usa nel suo piccato tweet ha definito "ridicolo" considerare Greta "Persona dell'anno" e ha aggiunto: "Dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia e poi andare a vedere un buon vecchio film con un amico! Calma Greta, calma!". La 16enne svedese, che aveva condiviso il riconoscimento con tutti gli attivisti di Fridays for Future, il movimento mondiale contro i cambiamenti climatici, ha risposto con garbata ironia, modificando la sua bio sul social dei 280 caratteri: "Una teenager che lavora sul problema della gestione della sua rabbia. Attualmente sto uscendo per andare a vedere un vecchio buon film con un amico"... Battute Non è la prima volta che Trump se la prende con Greta. Lo scorso settembre aveva condiviso il video dell'intervento della giovane attivista al vertice delle Nazioni Unite e aveva commentato con sarcasmo: "Sembra una ragazzina molto felice piena di speranza per un bellissimo e brillante futuro. Un vero piacere vederla". Anche allora Greta non si era sottratta allo scambio di battute inserendo la frase dell'inquilino delle Casa Bianca come descrizione sul suo profilo. Un modo simpatico utilizzato da Greta per rispondere alle frecciate di altri leader mondiali dal presidente brasiliano di estrema destra, Jair Bolsonaro, a Vladimir Putin. "Pirralha" Pochi giorni fa il Bolsonaro aveva detto ai giornalisti: "Greta sostiene che gli indios sono morti, perché stavano difendendo l'Amazzonia. È incredibile quanto spazio la stampa offra a questa pirralha", in brasiliano "marmocchia". E "pirralha" è subito diventato la definizione nella biografia Twitter di Greta. A ottobre la frase di presentazione era diventata per qualche tempo: "Una adolescente gentile, ma scarsamente informata", dopo che 'zar' Putin aveva utilizzato proprio queste parole per descriverla.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA