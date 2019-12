Londra sceglie la Brexit. Vittoria per Johnson

Il Regno Unito vuole la Brexit e lo dice a chiare lettere affidando al leader conservatore Boris Johnson la più larga vittoria per i Tory dal 1987, ai tempi di Margaret Thatcher. A Westminster siederanno nella House of Commons 364 conservatori, 203 laburisti, 48 nazionalisti scozzesi, 11 Liberaldemocratici, 8 nordirlandesi protestanti del Dup, 7 nordirlandesi cattolici del Sinn Fein, 4 gallesi del Plaid Cymru, 2 socialdemocratici nordirlandesi, uno per i Verdi e uno per i liberali nordirlandesi di Alliance Party. Corbyn Fuori dei giochi gli estremisti del Brexit Party di Nigel Farage, ma clamorosa la sconfitta del laburista massimalista, Jeremy Corbyn, che ha annunciato di non guidare più il partito in una futura campagna elettorale, ma che continuerà a pilotarlo attraverso un "periodo di riflessione". Johnson, commentando il successo, ha parlato di un "potente mandato" ricevuto dagli elettori e ha annunciato l'intenzione di mettere fine "mettere fine ai tentennamenti parlamentari" sulla Brexit. Disegno Lunedì darà il via la nuovo governo e già venerdì prossimo presenterà il disegno di legge per la definitivo divorzio di Londra dall'Ue. In una campagna elettorale dominata dalla Brexit, Johnson ha utilizzato tutti i trucchi propagandistici appresi dal suo amico americano Donald Trump, riuscendo a lasciare da parte il fallimento economico delle scelte dei conservatori, così come le preoccupazioni di molti cittadini britannici per il futuro del Servizio sanitario nazionale e per i cambiamenti climatici. Boris continua a ripetere che l'uscita del Regno Unito dall'Ue sarà rapida, un gioco da ragazzi e che entro la fine del periodo di transizione nel dicembre 2020 sarà concluso un accordo commerciale con Bruxelles. Spina Finge di scordare che per giungere a una simile intesa tra l'Ue e il Canada ci sono voluti 10 anni. C'è poi la spina nel fianco della Scozia, dove i nazionalisti hanno ottenuto un importante successo, che prelude a un nuovo possibile referendum sull'indipendenza e comunque condurranno, con la battagliera primo ministro del governo di Edimburgo, Nicola Sturgeon, una dura battaglia anti-Brexit, sostenendo che Johnson non ha un mandato per portare il paese fuori dall'Ue. Insomma, elezioni di grande significato e come si usa dire 'storiche', con un esito che definirà il ruolo del Regno Unito nel mondo nei prossimi decenni, a partire da una clamorosa trasformazione della politica britannica destinata a lasciare il segno nella storia di Albione.

