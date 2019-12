Angola: lotta anticorruzione, tribunale ordina blocco conti di Isabel dos Santos

Con una clamorosa iniziativa anticorruzione il tribunale di Luanda ha ordinato il blocco dei conti bancari di Isabel dos Santos, figlia dell'ex presidente José Eduardo dos Santos, al potere per 38 anni consecutivi dopo l'indipendenza del grande paese dell'Africa sud-occidentale dal dominio coloniale del Portogallo. Petrolio L'Angola è il secondo produttore continentale di petrolio e il terzo di diamanti, la sua economia è cresciuta dopo la fine della lunga guerra civile nel 2002. Tuttavia, gli standard di vita sono rimasti bassi per la gran parte della popolazione, con la ricchezza nazionale concentrata in poche mani. Lourenço Nel settembre 2017, l'arrivo al potere con elezioni democratiche dell'ex ministro della Difesa, Joao Lourenço, 65 anni, ha determinato una vera e propria inversione di rotta: forte spinta al cambiamento, lotta alla corruzione e avvio della diversificazione dell'economia, per sganciarla dalla dipendenza dal petrolio e dalla volatilità del prezzo del greggio. Un processo che ha portato all'estromissione dai posti di comando di familiari e protetti di dos Santos. Il figlio, José Filomeno, è sotto processo con l'accusa di aver dirottato una somma di 500 milioni di dollari mentre era alla guida del Fondo sovrano del paese. Collezione Ora è il turno di Isabel e del marito, Sindika Dokolo, uomo d'affari di origine congolese e titolare di una delle più importanti collezioni d'arte contemporanea africana. Lo speciale Serviço Nacional de Recuperação de Activos sta cercando di rientrare in possesso di circa un miliardo di dollari nelle disponibilità di Isabel, indicata dalla rivista Forbes come la prima donna africana miliardaria, con un patrimonio stimato di circa 3,3 miliardi di dollari. Primogenita dell'ex presidente, 46 anni, era stata nominata a capo della compagnia petrolifera statale Sonangol. Impero Destituita da Lourenço, ora vive all'estero, ritenendo la sua vita è minacciata in Angola. Gestisce un impero finanziario e commerciale, con partecipazioni in Angola e in Portogallo, tra cui il gigante delle telecomunicazioni angolano Unitel e il Banco de Fomento Angola (BFA). Lei respinge le accuse e in un tweet afferma: "Vorrei inviare un messaggio di tranquillità e fiducia a tutti. Continueremo le attività, lottando per ciò in cui credo e per l'Angola. La strada è lunga, la verità prevarrà". L'annuncio del provvedimento del tribunale è stato dato dalla televisione di Stato, con un gesto molto forte in un paese in cui per decenni la famiglia dos Santos era sembrata intoccabile. Pari opportunità "Negli stati democratici - si legge in un editoriale dell'autorevole Jornal de Angola - i cambiamenti nel potere politico sono sempre accompagnati da correzioni di rotta e da un nuovo 'modus operandi', ma spesso i beneficiari del precedente stato di cose di fronte alla fine di privilegi, ottenuti anche in modo improprio, parlano di caccia alle streghe". In realtà, prosegue l'editoriale, non ha nulla da temere, poiché "esiste un sistema giudiziario" secondo i principi dello stato di diritto, mentre è stato avviato il percorso per rendere l'Angola un paese "dove tutti possono avere pari opportunità e distinguersi senza nessun favoritismo sulla base di cognome, partito, religione o qualsiasi altra appartenenza".

