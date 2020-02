Europa, Macron rilancia la sfida: sovranità, investimenti e difesa comune

Un'Europa con più sovranità comune, più investimenti per restituire spazio alla sua classe media rovinata dalla crisi e con un proprio sistema di difesa. Il presidente francese, Emmanuel Macron, dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco rilancia la visione di un'Europa che guardi effettivamente al futuro e alle sue sfide, proiettando una coraggiosa presenza della sovranità europea sulla scena internazionale. Sollecitazione Per Macron è necessario "dare una nuova dinamica all'avventura europea", di fronte al crescente scetticismo che si diffonde nell'opinione pubblica e alle pseudo ricette dei sovranisti. È una sollecitazione diretta soprattutto alla Germania, attardata in un affannoso percorso per il dopo Merkel. Da Berlino ci si limita a rifugiarsi in un atlantismo di maniera, tanto più sbiadito nell'era quanto mai nebbiosa a livello internazionale degli Usa di Donald Trump, e in campo economico nelle classiche politiche di severo controllo di bilancio e di austerità. Ideali Un mix micidiale per il Continente: "Abbiamo bisogno di una certa libertà di azione in Europa", ha detto Macron, "dobbiamo sviluppare la nostra strategia. Non abbiamo le stesse condizioni geografiche degli Stati Uniti, non le stesse idee sull'equilibrio sociale e sul benessere sociale. Ci sono ideali che dobbiamo difendere". Ci sono da sviluppare una politica mediterranea e un nuovo confronto con la Russia, da dove arrivano minacce di destabilizzazione con le manipolazioni attraverso l'utilizzo dei social media. "Dobbiamo pensare in modo europeo" e abbiamo bisogno di una politica europea, sostiene Macron, "la chiave nei prossimi anni è di andare molto più velocemente sugli elementi della sovranità" e decisivo ad esempio è il settore della difesa, dove oggi la Francia è l'unica potenza nucleare all'interno dell'Unione: "Se vogliamo un'Europa sovrana, se vogliamo proteggere i nostri cittadini, allora dobbiamo guardare" a un'Europa molto più forte nel campo della difesa. Impaziente "Non sono frustrato, sono impaziente", ha ripetuto Macron ai partner europei, di fronte agli scompensi americani e allo sviluppo della presenza globale della Cina. Per Macron la grande questione che l'Europa ha ora di fronte è "l'entità della risposta e la sua rapidità". Sul fronte economico la Francia sostiene un progetto di bilancio per la zona euro espansivo, mentre "vedo che in Europa stiamo continuando il consolidamento del bilancio a livello aggregato". Cocktail critica la gestione della crisi finanziaria del 2008: la priorità data alla riduzione della spesa pubblica e alla regolamentazione del settore finanziario, è diventata un "cocktail pazzo", che ha provocato "la disperazione delle classi medie europee". Invece, la Cina e gli Stati Uniti "hanno scelto di aumentare la spesa pubblica in modo molto netto", scelta che è "l'unico modo per conciliare le classi medie con il futuro".

(foto dal sito securityconference.org)

