Storica firma Usa-Talebani per la pace in Afghanistan

Al termine di una lunga negoziazione a Doha, gli Stati Uniti e i Talebani hanno messo la loro firma su un accordo storico: l'impegno a metter fine alla guerra che devasta l'Afghanistan da diciotto anni e che è anche la guerra più lunga mai combattuta dagli americani intervenuti militarmente nel paese asiatico a capo di una coalizione occidentale subito dopo gli attentati dell'11 Settembre 2001. Una guerra che è costata la vita a decine di migliaia di afghani e ad almeno 3.500 soldati occidentali tra cui 55 militari italiani. Il negoziato vero e proprio per arrivare alla pace inizierà il 10 marzo. Gli Usa si sono impegnati a ritirare da subito 8.600 dei loro 15.000 marines e a completare il ritiro entro 14 mesi. L'accordo prevede uno scambio di prigionieri. L'intesa è stata supervisionata per gli Usa dal segretario di Stato Mike Pompeo. Al tavolo di Doha in Qatar le delegazioni di Stati Uniti e Talebani erano guidate dall'inviato della Casa Bianca Zalmay Khalilzad e dal mullah Baradar. Subito dopo la firma il portavoce degli "studenti coranici" ha dichiarato che "ogni combattente deve fermare le azioni militari". Ma l'accordo è sottoposto a condizioni: gli Stati Uniti "non esiteranno ad annullare l'accordo" con i talebani se i ribelli afgani non rispetteranno i loro impegni in materia di sicurezza e sull'avvio dei negoziati di pace con il governo di Kabul, ha detto Pompeo che ha quindi invitato i talebani a "mantenere la promessa di una rottura con al Qaida". Il presidente Donald Trump ha infine annunciato che incontrerà in un futuro non lontano i leader dei talebani.





