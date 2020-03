Coronavirus, la Cina è vicina. Pechino raggiunge con aiuti 89 paesi

"La Cina è vicina", il film di Marco Bellocchio è lontano a un orizzonte di oltre cinquant'anni, ma Pechino è oggi letteralmente accanto a chi combatte la battaglia contro il Coronavirus, con l'operazione umanitaria di emergenza più ampia dalla fondazione della Repubblica popolare nel 1949. Secondo i dati forniti dall'agenzia Xinhua, Pechino ha fornito assistenza a 89 paesi e a quattro organizzazioni internazionali: 28 paesi asiatici, 16 europei, 26 africani, 9 nelle Americhe e 10 nel Pacifico. Condivisione Interventi a vasto raggio: dalla condivisione delle esperienze di prevenzione e controllo delle epidemie all'offerta di assistenza medica di emergenza. Inoltre, i protocolli di diagnosi e trattamento, così come i contributi dei ricercatori cinesi sono stati condivisi con oltre 180 paesi e più di 10 organizzazioni internazionali. La Cina ha condiviso la prima sequenza genomica completa del coronavirus l'11 gennaio e ha realizzato due piattaforme online sui suoi sviluppi scientifici. "La cooperazione e l'assistenza con altri paesi sono decisive - ha detto Deng Boqing, vice capo della China International Development Cooperation Agency - nella lotta globale contro il virus". WeChat Sulla piattaforma di social media WeChat, il servizio di messaggistica sviluppato dalla società cinese Tencent, rimbalza uno slogan in molte lingue: "Insieme siamo più forti", segnale di speranza e solidarietà dei tanti cittadini cinesi che vivono in Europa. Insieme a loro un numero crescente di imprese del paese del Dragone è impegnato con le autorità locali e gli operatori sanitari, soprattutto attraverso la fornitura di attrezzature di protezione medica. La Fondazione Jack Ma e la Fondazione Alibaba, legate al settore del commercio online, hanno intensificato gli sforzi per fornire supporto in particolare in Italia, Belgio, Spagna. Il gruppo Sany, produttore di macchine per l'edilizia con sede in Europa a Bedburg in Renania Settentrionale-Vestfalia, ha fornito maschere mediche agli ospedali del Land con il maggior numero di casi confermati di Coronavirus in Germania. Anche il colosso tecnologico Huawei è impegnato a inviare aiuti, soprattutto nei paesi europei in cui ha ormai una lunga storia di collaborazione nella creazione di reti mobili e nella vendita di telefoni. Sfida La filiale di Parigi della Banca industriale e commerciale della Cina (ICBC) ha donato 40 mila maschere respiratorie N95 al Gruppo ospedaliero de la Pitié-Salpêtrière, mentre l'Autorità portuale del Pireo, gestita dalla COSCO Shipping Ports Limited, ha donato guanti monouso, tute e occhiali protettivi alla Guardia costiera greca. "Il virus non conosce confini. È una sfida comune per l'umanità", ha detto l'ambasciatore cinese in Austria, Li Xiaosi, alla donazione da parte della China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), il più grande produttore mondiale di materiale rotabile, di maschere e tutele protettive destinate ai servizi medici di emergenza.

