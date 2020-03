Trump-Xi, incomprensioni e poi prove di dialogo per battere la pandemia

Nel giorno in cui il numero di casi di Coronavirus negli Stati Uniti supera quelli registrati in Cina, prova a ripartire il dialogo Washington e Pechino. A livello globale i malati - secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University - sono oltre 530 mila, con più di 24 mila decessi. La triste classifica delle vittime è purtroppo guidata dall'Italia con oltre 8 mila morti, segue la Spagna che con più di 4 mila davanti alla Cina. Videoconferenza Sul fronte politico i leader europei hanno di fatto mancato l'accordo sulle misure finanziare per affrontare il caos economico provocato dalla pandemia, rinviando ogni decisione di due settimane. Riuniti in videoconferenza e impegnati in telefonate private anche i big mondiali del G20. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, può riferire di un "ottima discussione con Trump" e annunciare per i "prossimi giorni" la preparazione "con altri paesi di una nuova forte iniziativa" in risposta alla crisi Covid-19. Rispetto Il Capo della Casa Bianca twitta: "Ho appena concluso un'ottima conversazione con il presidente Xi", la Cina ha attraversato una forte crisi e "ha sviluppato una forte conoscenza del virus. Stiamo lavorando insieme a stretto contatto. Molto rispetto!". Parole distensive, dopo che lo stesso presidente tycoon in precedenti dichiarazioni aveva parlato di virus "cinese" e messo in dubbio i dati forniti da Pechino: "Non si sa quali siano i numeri della Cina". Insieme Anche Xi, secondo il network televisivo statale cinese CCTV, ha preferito il guanto di velluto, esprimendo il convincimento che Cina e Usa possano "insieme combattere" la pandemia. Nel suo intervento alla videoconferenza dei leader G20, il presidente cinese Xi Jinping - secondo l'agenzia Xinhua - ha toccato con forza il tasto del coordinamento delle iniziative macroeconomiche internazionali anti-epidemia. "Dobbiamo attuare - ha detto Xi - politiche fiscali e monetarie forti ed efficaci per mantenere sostanzialmente stabili i nostri tassi di cambio. Dobbiamo coordinare meglio la regolamentazione finanziaria per mantenere stabili i mercati finanziari globali. Dobbiamo mantenere congiuntamente stabili la catena industriale e di approvvigionamento globale". Per questo la "Cina continuerà a perseguire una politica fiscale proattiva e una politica monetaria prudente, a portare avanti le riforme e l'apertura, ad ampliare l'accesso al mercato, migliorare l'ambiente imprenditoriale ed espandere le importazioni e gli investimenti per contribuire a un'economia mondiale stabile". Rapidità L'invito preciso di Pechino a "tutti i membri del G20" è "a intraprendere azioni collettive abbattendo le tariffe, rimuovendo le barriere e facilitando il flusso degli scambi, per inviare un segnale forte e ripristinare la fiducia per la ripresa economica globale. Ora - ha concluso Xi - è il momento di alzarci e di agire con rapidità. Attraverso la solidarietà e l'assistenza reciproca prevarremo su questa pandemia e abbracceremo tutti un futuro più luminoso per l'umanità".

