Boris Johnson positivo al Coronavirus. Premier britannico in auto-isolamento

Il premier britannico, Boris Johnson, 55 anni, è positivo al Coronavirus. Lo annunciato sui social, affermando di essersi posto in auto-isolamento, ma di proseguire nel suo lavoro grazie ai mezzi messi a disposizione dalla tecnologia. "Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e sono risultato positivo" al tampone. I sintomi, febbre e tosse, sono apparsi giovedì, il giorno successivo al question time settimanale di fronte alla Camera dei Comuni. Westminster A inizio mese si era ammalata Nadine Dorries, il ministro della Sanità, e da allora Westminster sede del Parlamento britannico è stato visto come un punto da tenere sotto controllo, con diversi parlamentari e funzionari che si sono posti in auto-isolamento. In caso di aggravamento delle condizioni di salute di Johnson, sarebbe il ministro degli Esteri, Dominic Raab, a prendere le redini della situazione. Nei giorni scorsi Carlo, principe di Galles, 71 anni, figlio della regina Elisabetta ed erede al trono britannico, è risultato positivo al test del Covid-19. Anche per lui si è parlato di una forma leggera. La regina Elisabetta, 93 anni, si è isolata nel castello di Windsor, insieme al consorte, il principe Filippo, 98 anni. Conferenze Oltre agli impegni parlamentari e alle visite a centri ospedalieri, Johnson fino a metà della scorsa settimana aveva partecipato alle conferenze stampa assieme al consigliere scientifico sir Patrick Vallance e al Chief Medical Officer, Chris Whitty. Dopo di allora la conferenza stampa si è tenuta online. Resta comunque ancora complesso determinare la modalità del contagio del premier. Terzo test In Germania, la cancelliera Angela Merkel effettuerà lunedì prossimo un terzo test. Finora è risultata negativa ai primi due test per il virus. La cancelliera era entrato in quarantena dopo aver dopo aver incontrato un medico risultato poi positivo al Coronavirus. Anche il presidente americano, Donald Trump, è risultato negativo al test a cui si è sottoposto a metà mese, dopo essere entrato in contatto con i componenti di una delegazione brasiliana in visita nel suo resort in Florida, alcuni dei quali sono risultati successivamente positivi al virus.

