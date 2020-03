Coronavirus, gli zero morti del Vietnam. La ricetta: anteporre il bene collettivo

170 contagi e zero morti, secondo la mappa mondiale del Covid-19 della Johns Hopkins University. Il record positivo è del Vietnam: oltre 90 milioni di abitanti e più di mille chilometri di frontiera con la Cina. La tutela del bene collettivo è la ricetta adottata da un paese a basso livello di reddito e con un sistema sanitario soddisfacente, ma con molte debolezze. Nguyen Thanh Phong, il sindaco della capitale Ho Chi Minh City, una metropoli di oltre 8 milioni di persone, aveva ricordato che gli ospedali cittadini hanno un totale di soli 900 letti di terapia intensiva. Viet minh Il Vietnam ha tirato fuori ancora una volta lo spirito indomito dei viet minh, i combattenti per la libertà prima contro il dominio coloniale francese e poi contro l'aggressione americana. Si è scelto di battere la pandemia giocando d'anticipo. Alle prime di notizie di problemi in Cina, già a fine gennaio, durante le celebrazioni del Tet, il capodanno vietnamita, il governo guidato dal Partito Comunista ha dichiarato "guerra" al Coronavirus. Il premier, Nguyen Xuan Phuc, ha sintetizzato: "Combattere questa epidemia, significa combattere il nemico". Sono partite stringenti misure di quarantena e una massiccia campagna di informazione. V-pop Un cartone animato promosso dal ministero della Salute sulle note di un noto brano di V-pop, il Vietnamese pop, è diventato virale e in poco tempo ha cambiato le abitudini della popolazione, dal come lavarsi le mani a tutte le misure base di sicurezza. Piuttosto che puntare sul blocco di intere regioni, come accaduto in Cina come ultima risorsa per stoppare il virus, il Vietnam ha isolato con determinazione i possibili focolai. Il 12 febbraio è stata messa in quarantena per tre settimane un area di 10 mila abitanti vicino alla capitale. Consenso Le autorità hanno poi proceduto - con il largo consenso della popolazione, che per cultura ha rispetto delle regole e esercita una forte pressione sociale su chiunque le eluda - a documentare con meticolosità chiunque fosse potenzialmente entrato in contatto con il virus. Quindi, tracciate non soltanto le persone infette e i loro contatti diretti, ma anche del secondo, terzo e quarto livello. Tutti sono stati sottoposti a restrizioni di movimento e di contatto molto rigorose. Le scuole e le università sono state chiuse dall'inizio di febbraio e da subito chiunque fosse arrivato da aree a rischio è stato bloccato per 14 giorni. Fortezza Il vicepremier Vu Duc Dam, coordinatore della campagna, è stato celebrato su Facebook come un "eroe nazionale", per aver dato corpo all'impegno proposto dal governo: "Ogni azienda, ogni cittadino, ogni area residenziale deve essere una fortezza per prevenire l'epidemia". Pesante anche in Vietnam l'onere economico della crisi: 3 mila aziende hanno chiuso nei primi due mesi dell'anno e un grande conglomerato come Vingroup, che opera nel settore immobiliare e turistico, ha chiuso decine di hotel e resort. Il governo ha reso disponibili 1,1 miliardi di dollari per pompare liquidità nell'economia. Tuttavia, a fronte di entrate fiscali in deciso calo a causa della crisi, i cittadini stanno dando vita alla raccolta di donazioni volontarie. Tampone In questo quadro, a inizio marzo, il governo - con il controllo dell'Organizzazione mondiale della sanità - ha annunciato di aver debellato completamente il virus, ma poi a metà mese sono riapparsi una cinquantina di casi di importazione e attualmente in ricoverati in ospedale sono 20. Il Vietnam ha anche messo a punto un tampone in grado di verificare la positività al virus in un'ora soltanto.

(foto da profilo Twitter di Vietnam News VNS)

