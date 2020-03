Coronavirus, ultima messa a Kabul

Finora sono 80 i contagiati di Covid-19 registrati in Afghanistan, tra cui due diplomatici e quattro militari italiani. Il paese, che non dispone di adeguate strutture sanitarie per rispondere ad una crisi come quella in atto vive anche uno stato di totale incertezza politica, dovuta al dualismo tra il presidente eletto Ashraf Ghani e il suo avversario Abdullah Abdullah, entrambi autoproclamatisi vincitori delle ultime elezioni. In questo clima, riferisce Interris, quotidiano digitale, la cappella cattolica dell’Ambasciata italiana a Kabul (l’unica chiesa cattolica sul territorio afgano) ha sospeso le celebrazioni per rispondere allemisure di contenimento del coronavirus. Padre Giovanni Scalese, sacerdote barnabita, responsabile della Missio sui iuris in Afghanistan, racconta all'agenzia missionaria Fides: "A fine febbraio avevo inviato una comunicazione sulle misure precauzionali per prevenire la diffusione della malattia covid-19. Sfortunatamente, il virus ha continuato a diffondersi. Anche se, grazie a Dio, in Afghanistan il contagio non ha raggiunto i livelli della Cina o dell’Italia, proprio l’esperienza di quei paesi suggerisce di non sottovalutare la pericolosità del virus. Il diffondersi dei primi casi a Kabul ha indotto le autorità dell’ambasciata a chiudere il compound. Quindi, lunedì 23 marzo ho celebrato l'ultima messa con le suore. La partecipazione alla messa domenicale, comunque, si era già ridotta notevolmente nelle ultime settimane, un segno che molti sono già tornati nel proprio paese".

