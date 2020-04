Il virus nel mondo: un milione di malati e 50.000 morti

Un milione di malati di Covid-19 nel mondo e 50.000 morti. Sono le grandi cifre di una pandemia che è partita dalla Cina e si è estesa fino a investire quasi tutti i paesi del mondo. Il coronavirus allarma popoli e governi e limita i movimenti di più di tre miliardi di persone, circa la metà della popolazione mondiale. Nelle Filippine il presidente Dudarte ha minacciato di ordinare all'esercito di sparare a chi non ottempera all'obbligo di starsene a casa e continua a girare per le strade. Nella classifica dei casi accertati di malattia, i positivi al coronavirus (981.221), gli Usa sono in testa con 226.000 contagiati, seguono Italia con 115.000, la Spagna con 110.000 e la Cina con 82.000. Per quanto riguarda le vittime (50.230 il totale) l'Italia purtroppo ha questo triste primato con 13.000 deceduti, seguita dalla Spagna con 10.000, dalla Francia con 4.000, dall'Iran con 3.200 morti ufficiali e la Cina con 3.100. Per quanto riguarda i ricoverati nel mondo (204.000), la Cina è in testa con 76.000, seguita dalla Spagna con 26.000, dalla Germania con 20.000 e dall'Italia con 18.000. Le cifre della Protezione civile relativi alle ultime 24 ore per quanto riguarda l'Italia contengono alcuni segnali positivi - come l'aumento dei guariti e la diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva - mentre sono ancora brutte notizie per i decessi: il totale finora è 13.915 con un aumento di 760 rispetto a ieri (mercoledì i morti per Covid-19 erano stati 727). Sono complessivamente 83.049 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.477 (mercoledì + 2.937). Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è dunque di 115.242. Sono 18.278 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.431 in più di ieri (ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.118). "Il 61% del totale dei contagiati è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, numero cresciuto anche percentualmente, si riduce così il numero degli ospedalizzati" ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Ieri la percentuale era al 60%.







© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA