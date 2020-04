Boris Johnson in terapia intensiva per il virus, deleghe a Raab

Gran Bretagna scossa dalla notizia del ricovero in terapia intensiva del premier Boris Johnson, affetto da Covid-19. Il ricovero è avvenuto nel tardo pomeriggio al St. Thomas Hospital di Londra. Lo ha comunicato Downing Street. Ieri il discorso della regina Elisabetta che ha invitato la popolazione a fronteggiare la sfida del coronavirus con lo stesso spirito "vincente" della seconda guerra mondiale. Le condizioni del primo ministro, positivo al coronavirus da una settimana con tutti i sintomi "persistenti"del Covid-19 (febbre, tosse e difficoltà di respirazione), si sono aggravate nelle ultime ore tanto da imporre il ricovero in ospedale ieri sera e poi oggi nel reparto di terapia intensiva. Il ministro degli Esteri Dominic Raab subentra a Johnson per esercitare la supplenza."Il Primo Ministro - spiega Downing Street - ha chiesto al ministro degli Esteri, Dominic Raab, che è Primo Segretario di Stato, di sostituirlo per quanto necessario. Il Primo ministro sta ricevendo cure eccellenti e ringrazia tutti". Raab per parte sua ha assicurato che il paese e l'azione di governo restano "assolutamente sotto controllo". Nel governo - ha aggiunto - c'è lavoro di squadra per seguire le "istruzioni" di Johnson e per sconfiggere il virus."Tutti i pensieri del Paese sono con il primo ministro e la sua famiglia in questo momento così incredibilmente difficile" ha detto in un tweet il capo dell'opposizione laburista Keir Starmer.





© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA