Coronavirus, per la prima volta zero morti in Cina. Pechino resta prudente

La notizia è buona, anzi ottima: martedì 6 aprile è stato il primo giorno senza decessi per Coronavirus in Cina, proprio lì dove tutto è cominciato. Ma le autorità di Pechino non hanno suonato la grancassa e hanno preferito anche sui media proseguire sulla strada della prudenza, visto che il Covid-19 è un mostro per molti versi ancora da scoprire. Trend In ogni caso zero morti e soltanto 32 nuovi casi, per altro tutti importati, sono un trend positivo che non può essere sottovalutato. Da quando le autorità sanitarie cinesi, la National Health Commission della Repubblica popolare, ha cominciato a gennaio a pubblicare i dati giornalieri sulla pandemia i morti nel paese del Dragone sono stati 3.331 e le persone contagiate 81.740, numeri alti ma non come quelli toccati, a crisi ancora lontana dal potersi dire sotto controllo, in altri paesi. I soliti teorici del complotto, ma anche qualche servizio segreto, sostengono che l'abile regia del Partito comunista abbia sottostimato le cifre. Timeline Ipotesi respinte con fermezza a Pechino, che ha reso nota una dettagliata timeline sullo sviluppo dell'epidemia a partire dalla fine di dicembre dello scorso anno. "I fatti parlano più delle parole - scrive in un commento l'agenzia Xinhua -. La Cina è stata aperta, trasparente e responsabile. Le notizie sul controllo e la prevenzione dell'epidemia sono state rese pubbliche in modo tempestivo. Ogni giorno si tengono conferenze stampa per rispondere a domande che interessano il pubblico e la comunità internazionale. Gli scienziati cinesi hanno collaborato con esperti di altri paesi e la Cina ha condiviso la sua esperienza di prevenzione, controllo e trattamento con il resto del mondo senza riserve. Tuttavia, alcuni politici statunitensi stanno giocando a cercare un colpevole. È immorale politicizzare questa emergenza per la salute pubblica nel momento in cui centinaia di migliaia di persone soffrono e affrontano il rischio di morire. Bugie e accuse infamanti non fanno altro che far perdere tempo e mettere in pericolo altre vite". Codice A Wuhan chi abbia sullo smartphone un codice "verde" nell'apposita app sulla salute, potrà lasciare la città per la prima volta da a gennaio quando è iniziato il blocco. In ogni caso la guardia resta alta e particolare attenzione viene riservata ai casi di persone contagiate, ma asintomatiche.

(foto xinhuanet.com)

