Sanders lascia (per la seconda volta), sarà Biden a sfidare Trump

Nelle urne del 3 novembre sarà Joe Biden a sfidare Donald Trump per la Casa Bianca. Il senatore socialista del Vermont Bernie Sanders (78 anni) si è fatto da parte lasciando campo libero all'ex-vice di Obama. In un'America scossa dalla pandemia da coronavirus - oggi quasi 2.000 morti - un pò di chiarezza in campo democratico a pochi mesi dal voto per le presidenziali. Sanders ha sospeso la sua campagna elettorale e in una dichiarazione ha promesso il suo appoggio a Biden (77 anni): "Mi congratulo con lui, combatteremo insieme contro Trump". E' la seconda volta in pieno clima di primarie democratiche che Sanders abbandona la corsa lasciando la nomination ai suoi competitor. Nel 2016 aveva fatto lo stesso combattendo fin quasi all'ultimo per poi lasciare spazio a Hillary Clinton. Sanders ha dato l'annuncio via social, la sua campagna si era rivolta soprattutto ai giovani e ai lavoratori, con la sanità pubblica come questione centrale e aveva riscosso un certo successo in occasione dei primi appuntamenti delle primarie democratiche, poi però Biden negli Stati più importanti dove si è potuto votare prima della emergenza Coronavirus aveva preso un largo vantaggio in vista della convention prevista dal 13 al 16 luglio a Milwaukee nel Wisconsin, ma che potrebbe svolgersi in modo virtuale. Sanders ha affermato che lavorerà con Biden "far avanzare le nostre idee progressiste. Insieme, uniti, andremo avanti per sconfiggere Donald Trump, il presidente più pericoloso della storia americana moderna". Pur avendo rinunciato alla candidatura, Sanders continuerà a essere presente alle primarie che ancora potranno tenersi, per conquistare delegati in numero sufficiente da potere influenzare il programma elettorale dei dem. "Il futuro di questo paese è con le nostre idee", ha detto rivolto ai suoi sostenitori e alcuni osservatori notano come i fedelissimi del senatore possano consolarsi con il fatto che le sue due campagne presidenziali siano riuscite a portare nel dibattito del Partito democratico questioni di 'sinistra', come l'assistenza sanitaria universale, l'ambiente e l'istruzione universitaria gratuita, il tutto finanziato a partire da una maggiore tassazione per la fascia più ricca della popolazione Usa. Biden si è detto "grato" e ha sottolineato: "Conosco bene Bernie: è un grande leader e una delle voci più potenti per il cambiamento nel nostro paese. Ti ascolterò e con i tuoi sostenitori prendo lo stesso impegno". Trump cerca di sfruttare la delusione di qualcuno e twitta: "Il popolo di Bernie dovrebbe venire con il Partito repubblicano



