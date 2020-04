Corea Sud, il voto al tempo del Coronavirus. Exit poll, in testa i democratici

Il Partito democratico del presidente Moon Jae-in ha vinto le elezioni politiche che si sono tenute in Corea del Sud in piena crisi Coronavirus. Il paese asiatico ha confermato il rispetto dei tempi della democrazia e le sue capacità organizzative, che hanno consentito a Seul di diventare un modello a livello internazionale nella lotta al Covid-19. Seggi Secondo gli exit poll delle tre maggiori catene televisive nazionali il Partito democratico ha decisamente rafforzato la maggioranza di seggi all'Assemblea nazionale, in una tornata elettorale che ha visto una affluenza alle urne del 66%, la più alta negli ultimi 16 anni. Staff presente nei seggi ed elettori indossavano mascherine e guanti e si sono tenuti a distanza di sicurezza. In azione anche i termoscanner per il controllo della temperatura. Per i 300 seggi in palio, correvano 35 partiti, in un sistema elettorale per gran parte di collegi uninominali e una quota proporzionale. Dialogo La parte del leone l'hanno fatta i due maggiori partiti e le loro formazioni satellite: i dem del Minjoo (democratico) avrebbero tra 155 e 178 seggi, contro i 105-130 del l'opposizione del conservatore United Future Party. Il voto si è tenuto a metà del mandato quinquennale del presidente Moon, l'uomo che - dopo l'impeachement per corruzione contro la presidente Park Geun-hye nel 2016 - ha riaperto a una politica di dialogo con la Corea del Nord. Decisivi, in ogni caso, i risultati ottenuti nella lotta al Coronavirus, che hanno superato anche alcuni timori per alcune contingenti difficoltà economiche di una delle tigri dell'Asia. Nel 2022 sono previste le nuove elezioni presidenziali. Temperatura I votanti hanno mostrato determinazione a partecipare e pazienza nell'attendere il loro turno lungo i segni tracciati a terra. Chi aveva una temperatura superiore a 37,5 è stato dirottato in una zona separata del seggio, mentre i pazienti in cura o quelli in quarantena hanno potuto votare per posta o in apposite sezioni con personale totalmente protetto. Per la prima volta hanno potuto esprimere il loro voto anche i diciottenni. In Corea del Sud i casi di Coronavirus sono stati circa 10.600 e i morti soltanto 225, con numeri in continuo calo nelle ultime settimane. Fuoruscito Proprio i buoni risultati nella lotta alla pandemia hanno spinto in alto la popolarità del presidente Moon, che ha raggiunto il 54,4% alla vigilia del voto. Tra le file dell'opposizione di destra sarebbe stato eletto per la prima volta un fuoruscito dalla Corea del nord, Thae Yong-ho, ex vice ambasciatore di Pyongyang a Londra.

(foto da sito Yonhap)

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA