Le sanzioni all'Iran e il blocco del commercio internazionale ai tempi del Covid-19

(di Delaram Moghaddam Saman, giurista) -

L'Iran con il suo mercato di oltre 80 milioni di consumatori, una popolazione giovane e altamente istruita, un ingente quantitativo di risorse naturali (7% del totale mondiale) e un’importante industria manifatturiera, è un paese di rilevanza strategica nello scacchiere mediorientale. E' stato spesso definito come la “Germania del Medio Oriente”: non a caso infatti osservatori e media internazionali - lo ha riconosciuto la stessa CNN - hanno messo in rilievo che l'Iran, membro fondatore dell'Opec e secondo produttore di greggio, ha le riserve di petrolio dell'Arabia Saudita, il gas della Russia e le riserve minerarie dell'Australia. Eppure mai come in Iran oggi si ha la prova di quanto la situazione politica produca i suoi effetti negativi sul commercio internazionale. Infatti nel Maggio 2018 la decisione di Trump di ritirarsi unilateralmente dall’accordo del 2015 sul nucleare voluto dal predecessore Barack Obama ha di fatto escluso l’Iran da ogni transazione commerciale internazionale, causando all'interno del paese una spirale inflazionistica e un’ondata di disoccupazione senza precedenti. L’Unione Europea, seppur decisa a continuare a riconoscere la legittimità dell’accordo e a sostenere le relazioni commerciali e industriali tra Ue e Iran, non è riuscita a frenare il progressivo ritiro dalla regione delle proprie aziende, tutte o quasi preoccupate di compromettere il proprio rapporto con gli Stati Uniti. Tutto ciò ha frenato l’apertura di un mercato che secondo gli analisti potrebbe tuttora valere fino a 600-800 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. Un'opportunità che Europa e Iran non dovrebbero tuttavia disperdere, soprattutto in presenza della volontà di investire nella ripresa che è attesa nel dopo Covid-19, la pandemia che ha colpito duramente tanto Teheran quanto molti paesi europei, l'Italia tra i primi. A seguito dell'uccisione del generale Soleimani ad opera di un raid americano in Iraq, l'Iran ha annunciato che non avrebbe più rispettato i limiti di arricchimento dell'uranio fissati dall'accordo sul nucleare. Dopo questa decisione il 14 gennaio 2020 i ministri degli Affari esteri dell'E3 (Francia, Germania e Regno Unito), considerando quindi l'Iran inadempiente, si sono appellati al Meccanismo di risoluzione delle controversie rimettendo la questione alla Commissione Congiunta, la cui decisione non è stata tuttavia ancora presa anche - se non soprattutto - a causa delle difficoltà logistiche per il Covid-19, la pandemia che ha fatto irruzione sulla scena mondiale come un uragano di potenza inimmaginabile provocando decine di migliaia di vittime, colpendo al cuore la ricchezza di molte nazioni e modificando schemi e vita di almeno metà della popolazione del globo. La Commissione congiunta, (costituita dai rappresentanti dei paesi partecipanti all’accordo sul nucleare, ad eccezione degli Stati Uniti), si è riunita il 27 febbraio, producendo soltanto una dichiarazione di "preoccupazione" sulla recente escalation. In caso di mancata soluzione della controversia, se la parte lesa (nella fattispecie, i paesi dell’E3) ritenesse "significativa" l'inadempienza posta in essere dalla controparte iraniana, la questione verrebbe rimessa al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, pandemia permettendo. Con la firma di 61 trattati bilaterali di investimento (BIT) e dell’accordo sul nucleare, l'Iran aveva manifestato la propria apertura verso gli investimenti esteri. L’efficacia di tali provvedimenti non è stata tuttavia sostenuta da una situazione politica costruttiva, impedendo alle imprese di investire, tra gli altri, nel settore energetico iraniano, essenziale per favorire la pace e la sicurezza nella regione.



