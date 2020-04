Covid-19, guerra fredda del virus tra Usa e Cina. Non dimostrata ipotesi origine in laboratorio

La guerra fredda non dichiarata tra Usa e Cina, che da tempo covava sotto la cenere, sembra oggi mostrare il suo vero volto sotto la cruda luce della pandemia di Covid-19. Media autorevoli e blogger da quattro soldi, complottisti di ogni specie ma anche il presidente Donald Trump hanno deciso di addossare a Pechino tutte le responsabilità del diffondersi del virus che ha sconvolto il mondo. L'accusa? Non si tratta di un virus di origine naturale, ma di un prodotto da laboratorio, sviluppato in un centro di ricerca militare cinese super segreto, di quelli che sviluppano micidiali armi biologiche, e forse proprio l'Istituto di Virologia di Wuhan, la città dove tutto ha avuto origine. Pipistrelli Il Washington Post ha denunciato le falle nella sicurezza dei laboratori di Wuhan che stava studiando i collegamenti tra coronavirus e pipistrelli. Il capo della Casa bianca e il suo segretario di Stato, Mike Pompeo, hanno ripetutamente parlato in pubblico del "virus cinese" o del "virus Wuhan", mentre venivano diffuse indiscrezioni su indagini della Cia. Ma le teorie della cospirazione avevano già cominciato a girare sui social già da gennaio. Che a Wuhan si stessero studiando vari virus dei pipistrelli non è mai stato un segreto. Sono varie le pubblicazioni sulle più importanti su riviste scientifiche specializzate internazionali e partner occidentali sono stati coinvolti in numerosi progetti di ricerca condotti a Wuhan. Supporto Tra questi il Galveston National Laboratory dell'Università del Texas, mentre il quotidiano britannico Daily Mail ha riferito che il governo americano ha fornito supporto finanziario per la ricerca presso il laboratorio di Wuhan. Jean-Francois Delfraissy, immunologo e capo del consiglio scientifico che affianca il governo francese nella lotta al Covid-19, ha sottolineato come "una visione cospirativa" sulle origini della pandemia "nulla abbia a che fare con la vera scienza. Il mondo dei virus è un mondo in continua evoluzione". Patrimonio E Olivier Schwartz, capo del dipartimento virologico dell'Istituto Pasteur, sottolinea: il virus "Sars-CoV-2", che causa la malattia Covid-19, "non è stato creato in laboratorio. Lo vediamo studiandone il patrimonio genetico, sequenziato da team cinesi e poi verificato in molti altri laboratori, compreso il Pasteur. Lo stesso virus si trova in diversi animali, in particolare i pipistrelli e il pangolino. Quindi, redigendone l'albero genealogico sappiamo che è derivato da virus che circolano in natura". Follia Peter Daszak, capo dell'EcoHealth Alliance con sede a New York, conferma di aver lavorato personalmente con il laboratorio di Wuhan per 15 anni e definisce "la politicizzazione delle origini di una pandemia" come "pura follia". Davanti a una commissione del Senato Usa, il generale Mark Milley, capo del Joint Chiefs of Staff, ha recentemente confermato le indagini dell'intelligence americana, pur sottolineando che il virus sembra essere di origine "naturale": "Girano un sacco di voci e speculazioni e non dovrebbe sorprendere nessuno che ci siamo molto interessati alla vicenda, anche se il peso delle prove a disposizione sembra indicare" una evoluzione "naturale".

