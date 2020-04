Fase 2, la ricetta di Xi. Ecco come riparte la Cina

La Cina, dopo la fase più acuta della pandemia da Covid-19, è stato tra i primissimi paesi a esplorare le modalità per riavviare il suo motore economico, mantenendo il virus sotto controllo. Paese più popoloso al mondo, con oltre 1,4 miliardi di abitanti, e seconda potenza economica globale, la Cina sulla base della traiettoria indicata dal presidente Xi Jinping intende mantenere le proprie potenzialità di crescita costanti nel lungo periodo. Dinamica "L'economia è un sistema a circolazione dinamica - ha detto Xi, che è anche segretario generale del Partito comunista cinese (PCC) - che non può permettersi periodi troppo duraturi di fermo". Ma l'eliminazione di alcune restrizioni adottate nel momento più caldo dei contagi, non significa che Pechino abbia alleggerito i suoi sforzi di controllo dell'epidemia. Le misure adottate intendono evitare sia i rischi di nuovi contagi importati e sia quello di seconde ondate all'interno. "Sebbene la stragrande maggioranza delle regioni del paese sia ora a basso rischio - ha detto il presidente nell'ultima riunione dell'Ufficio politico del Comitato centrale del PCC - non è ancora il momento di pensare che tutto vada bene. Dobbiamo essere attenti e pazienti". Graduale La ricetta cinese prevede un processo di ripresa dell'economia graduale e ordinato. Fabbriche e negozi di alimentari sono stati i primi a riprendere l'attività, seguiti poi da attività potenzialmente più delicate come ristoranti e barbieri. A seconda dei livelli di rischio nelle diverse parti del paese, toccherà poi alle scuole riaprire e a seguire agli impianti sportivi. Si è scelto di evitare un approccio alla 'fase 2' "unico per tutti", attraverso misure mirate per le diverse aree. Secondo le linee guida, le regioni a basso rischio devono fare prevenzione rispetto ai casi importati e puntare al ripristino completo della vita civile e delle attività; le regioni a medio rischio puntare alla ripresa in sicurezza del lavoro e della produzione; mentre le regioni ad alto rischio continueranno a impegnarsi soprattutto nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia. Lavoro Nel corso di una recente visita nello Zhejiang, la provincia costiera orientale che ha come centro principale Hangzhou, il presidente Xi - riporta l'agenzia Xinhua - Ha rilevato come: "Con la costante prevenzione e controllo quali condizioni preliminari, di debba ora portare avanti attivamente la ripresa del lavoro, garantendo la produzione e la salute delle persone". Confermato il ruolo guida delle grandi imprese statali, Pechino guarda con significativa attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), che contribuiscono in misura crescente all'economia: "Impediremo che le PMI si indeboliscano - ha sottolineato Xi - e le aiuteremo a riprendersi il più presto possibile". Opportunità La strada non è quella di aiuti 'a pioggia', ma di misure mirate sul fronte del credito e del sostegno fiscale, attraverso una riduzione delle tasse. "Dobbiamo essere bravi - ha rimarcato Xi - a cogliere e creare opportunità dalla attuale crisi e continuare a sviluppare nuovi modelli, forme di business, tecnologie e prodotti in modo da creare nuovi e maggiori risultati e raggiungere nuove vette".

