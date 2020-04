Covid-19, negli Usa tante vittime (56.000) quante nella guerra in Vietnam

La pandemia da Covid-19 non sembra dar tregua, in ogni angolo del globo. Finora 210.000 le vittime, l'85% delle quali registrate in Europa e negli Usa, il paese con il più alto numero di decessi, oltre 56.000 (seguono l'Italia con 27.000, la Spagna con 24.000, la Francia con 23.000 e la Gran Bretagna con 21.000). E gli scenari futuri non sono affatto tranquillizzanti. Secondo uno studio di un'organizzazione non governativa britannica, l'IRC, basato sui dati dell'Oms e dell'Imperial College di Londra, un miliardo di persone potrebbero ammalarsi di coronavirus. Secondo lo stesso rapporto poi si rischiano circa 3 milioni di vittime in decine di Paesi attraversati da conflitti o instabili. "Siamo lontani dalla fine della pandemia e l'Oms è preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa", ha detto il direttore dell'Organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus. Per quanto riguarda in particolare gli Stati Uniti d'America i media degli States hanno già messo in evidenza che il numero dei morti dovuti finora al Covid-19 e registrati in soli tre mesi sfiora quello dei caduti americani nei vent'anni della guerra in Vietnam (circa 58.000).







