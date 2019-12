Conte, verifica dopo la manovra poi avanti fino al 2023. Ok di Zingaretti

Malgrado lo stillicidio dii polemiche tra alleati il premier Giuseppe Conte è ottimista sul futuro del governo giallorosso. Ritiene che la 'pace' sottoscritta per arrivare al varo della manovra reggerà e che se si metterà finalmente fine ai contrasti l'esecutivo da lui guidato - previa una verifica politica "necessaria" subito dopo l'approvazione della legge di bilancio - potrà reggere fino alla fine della legislatura, nel 2023. Certo con un nuovo programma condiviso per un ampio piano di riforme strutturali. Insomma se quest'ultimo miglio della manovra sarà completato con successo, Conte vuole mettere gli alleati intorno ad un tavolo, a gennaio, per sviluppare un 'cronoprogramma' che individui le misure necessarie e soprattutto per realizzare in modo più efficace gli investimenti. "Un minuto dopo l'approvazione della legge di bilancio - ha detto oggi il premier - dovrà aprirsi una verifica di governo, che è necessaria, oer elaborare un cronoprogramma fino al 2023". Dal'inizio di gennaio il governo, ha spiegato, si concentrerà nell'individuazione di ciò che è necessario per un futuro migliore per il nostro paese. Tra le direttrici del nuovo programma una razionalizzazione delle risorse pubbliche rafforzando il pertenariato tra pubblico e privato, la semplificazione del quadro regolatorio e la riduzione degli oneri burocratici. L'Ok è arrivato subito dal segretario dem Zingaretti: "Chiudiamo bene la manovra poi, con il presidente Conte, lavoriamo ad una nuova agenda 2020 per riaccendere i motori dell'economia". (foto da farodiroma.it)

