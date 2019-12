Mattarella, indecente evadere fisco. Senza evasione tasse più basse e più soldi per stipendi e pensioni

Ci voleva il Presidente della Repubblica per inchiodare alle loro gravissime responsabilità gli evasori fiscali, veri sabotatori dell'interesse comune in Italia. I partiti nella migliore delle ipotesi si sono da sempre limitati a proclami, per poi battere in ritirata su tutta la linea al primo stormir di fronde: dai pagamenti elettronici alle finte doppie case, allo scarico delle fatture all'americana per i contribuenti onesti. Nel peggiore dei casi, invece, c'è chi nel nome del populismo ha cavalcato l'onda di evasori ed elusori, ha sempre garantito impunità e condoni o ha fatto finta di accanirsi contro i "grandi evasori", che per definizione la scampano sempre. Perché? È così toccato una volta di più al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mettere le cose in chiaro nel corso di un incontro con alcuni studenti, quando un giovane con candore, ma con determinazione ha posto la domanda da cui di solito il 'palazzo' fugge: "Perché in Italia è così difficile combattere la piaga dell'evasione fiscale?". Il Presidente non si è fatto pregare e ha parlato chiaro: "È una cosa, a rifletterci, davvero indecente, perché i servizi comuni, la vita comune è regolata dalle spese pubbliche. Se io mi sottraggo al mio dovere di contribuire sto sfruttando quello che gli altri pagano con le tasse. E questa è una cosa di particolare gravità". Per Mattarella: "L'evasione fiscale è l'esaltazione della chiusura in se stessi, dell'individualismo esasperato. È un problema serio in molti paesi" e "lo è nel nostro. È un problema grave, perché significa ignorare che si vive insieme e che la convivenza significa contribuire tutti insieme - come dice la Costituzione, secondo le proprie possibilità - alla vita comune". Invece, "chi evade cerca di sottrarsi a questo dovere, di sfruttare le tasse che pagano gli altri per i servizi di cui si avvale". 119 mld L'evasione fiscale - ricorda Mattarella - "è calcolata nell'ultimo documento ufficiale dell'anno passato circa 119 miliardi di euro: una somma enorme. Se scomparisse, le possibilità di aumentare pensioni, di aumentare stipendi, di abbassare le tasse per chi le paga, e così via, sarebbero di molto aumentate. Vi sono paesi in cui invece il senso civico di ciascuno" l'ha "quasi azzerata. Il problema è di norme, di interventi, di controlli, di verifiche - che stanno dando qualche risultato -, ma è soprattutto di cultura e di mentalità, di capire che in un'associazione, in una società, in una convivenza tutti devono contribuire allo sforzo comune. C'è chi lo fa con onestà - conclude il Capo dello Stato - e c'è chi lo fa sfruttando quanto gli altri fanno: e questo non è giusto".

