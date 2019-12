Alla fine passa il Mes giallorosso ma nella bagarre Di Maio perde pezzi

Alla fine di una giornata carica di tensione con il governo in bilico sui numeri del Senato la maggioranza giallorossa ha tenuto e la risoluzione sul fondo salva-stati (il Mes nella versione, diciamo europeista, sostenuta da Conte e soprattutto dal Pd con molti mal di pamcia dalle parti del M5s) pur contestata con forza dall'opposizione Lega-FdI è passata con 291 sì contro 222 no alla Camera (quindi sotto la soglia psicologica della maggioranza assoluta) e con 164 sì e 122 no al Senato, un risultato invece soddisfacente per il governo. Ma nella bagarre che ha preceduto il voto a palazzo Madama i Cinquestelle hanno letteralmente perso dei... 'pezzi'. Quattro senatori grillini infatti (Lucidi, Grassi, Urrao e Paragone) hanno votato in dissenso e tre di loro - non Paragone - hanno perfino annunciato l'uscita dal gruppo. Passeranno per ora al Misto, poi secondo molti osservatori volgeranno lo sguardo dalla parte della Lega. Una spaccatura che ha fatto infuriare il capo politico del Movimento che se l'è presa duramente con Salvini accusato di aver aperto il "mercato delle vacche", alludendo neanche tanto velatamente alla compravendita di senatori per far cadere il governo Prodi di cui fu accusato Berlusconi. La replica del capo della Lega è stata tagliente: totale incoerenza da parte di Di Maio, ha detto in sostanza Salvini, che nel programma dei Cinquestelle sosteneva a chiare lettere che il Mes andava "smantellato" e ora invece per mantenere la poltrona vota a favore. Una giornata tesissima, si diceva, che era iniziata a Montecitorio con l'informativa di Conte sul Mes in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles. Il premier ha voluto rassicurare sull'assenza di qualsiasi rischio per l'Italia dalla riforma che sta per essere approvata dall'Ue e non ha mancato di prendersela con chi, la Lega ovviamente ma non citata espressamente, ha fatto dell'allarmismo sul Meccanismo europeo di stabilità rendendo chiaro il suo intento di far uscire l'Italia dall'eurozona."Ma allora chi vuole il nostro paese fuori dall'euro lo deve dire chiaramente!" ha tuonato Conte beccandosi in risposta il coro "Venduti - venduti!" gridato dai banchi del Carroccio e di Fratelli d'Italia. Banchi della maggioranza non proprio affollati e occhi puntati sul settore Cinquestelle: quattordici assenti, ma 12 erano giustificati.

