Renzi, per fare la politica servono soldi legittimi e trasparenti. Ma servono

"Per fare politica servono soldi regolari, legittimi, puliti, trasparenti. Ma servono". Matteo Renzi mette i piedi nel piatto di uno degli argomenti più scabrosi per l'Italia che agogna a uno Stato efficiente e giusto, ma che ha deciso da tempo immemorabile - soprattutto attraverso la via giudiziaria - di annichilire di fatto la politica, ovvero l'arte di governare le società. Open L'indagine sulla Fondazione Open, quella che negli ultimi anni ha organizzato l'evento politico della Leopolda, è soltanto l'ultimo episodio della guerra contro la politica nel nostro paese. Intervenuto nell'aula del Senato, il leader di Italia Viva ha fatto riferimento a due storici discorsi sul tema del finanziamento della politica: quello del 1977 di Aldo Moro, ai tempi della vicenda Lockheed, che portò alle dimissioni, rivelatesi poi ingiustificate, dell'allora Presidente della Repubblica, Giovanni Leone; e quello del 1992 di Bettino Craxi, dopo l'esplosione di Tangentopoli. Oggi, ha detto Renzi, "non stiamo discutendo di una singola inchiesta della magistratura, ma questo dibattito affronta la grande questione della democrazia liberale e parte dal principio della separazione dei poteri tra il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario". Montesquieu "In tempi di Facebook parlare di Montesquieu non va di moda, ma è un dovere farlo. Insomma, non stiamo discutendo di una piccola questione bagatellare, ma stiamo riflettendo sulla questione se secoli di civiltà giuridica e politica abbiano ancora un senso o no". Stiamo discutendo, ha incalzato Renzi, "della debolezza della politica davanti a una oggettiva necessità: quella di porre il sistema in condizioni di essere un sistema efficace". A fronte di ciò c'è da registrare "un'invasione di campo. La magistratura ha deciso autonomamente non già cosa è un finanziamento illecito, questo è il suo lavoro, ha preteso invece di comprendere cosa è un partito e cosa non lo è. Se al pubblico ministero affidiamo non già la titolarità dell'azione penale, ma la titolarità dell'azione politica, la politica" fa "un passo indietro per pavidità, per paura, per mediocrità e lascia l'azione giudiziaria responsabile di ciò che è politica e ciò che non lo è". Contributi Tanto più che nell'inchiesta Open "non si parla di dazioni di denaro nascoste o illecite, si parla di contributi regolarmente registrati, bonificati e, come tali, tracciabili, evidenti e trasparenti. Questi contributi regolari dati alla Fondazione sono stati improvvisamente trasformati in potenziali contributi irregolari, non perché si è discusso della definizione del contributo medesimo, ma perché si è deciso che quella Fondazione non era più una fondazione, ma un partito". In questa vicenda, secondo Renzi, c'è poi "un reato di cui nessuno vuole occuparsi, il reato ex articolo 326 del codice penale, vale a dire la violazione sistematica del segreto d'ufficio". In realtà quest'ultima situazione ormai a divenuta prassi in Italia, in un connubio non certo nobile tra certa magistratura e certa stampa. Coraggio E allora ha concluso Renzi, richiamando lo storico: "Non ci lasceremo processare nelle piazze" di Aldo Moro, "chi volesse contestarci o, peggio ancora, eliminarci per via giudiziaria, sappia che dalla nostra parte abbiamo il coraggio e la voglia di dire che il diritto e la giustizia sono cosa diversa dal peloso giustizialismo e dalla connessione con certi strumenti di comunicazione e di stampa".

(foto da profilo FB di M. Renzi)

