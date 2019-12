Migliaia di sardine a San Giovanni, "Politica non sia violenta, nei toni e nei contenuti"

Migliaia e migliaia di sardine si sono ritrovate nel pomeriggio a piazza San Giovanni, a Roma, per il primo raduno nazionale del movimento nato meno di un mese fa a Bologna in modalità anti-Salvini. Se l'obiettivo dei leader delle sardine era la piazza piena, come una sorta di prova di forza nella capitale dopo le piazze piene in varie città e regioni d'Italia, questo risultato è stato ottenuto. "L'idea era di riempire la piazza e cambiare un pò la percezione della politica in questi anni. Direi che l'obiettivo è stato raggiunto" ha confermato Mattia Santori. Sui numeri della partecipazione la solita 'guerra' di cifre tra le stime della Questura, che ha parlato di 35.000 persone, e gli organizzatori della manifestazione, la cui stima ufficiosa è almeno doppia anche se almeno fino a sera nessuno ha pronunciato il numero 'magico' di centomila, un traguardo che era nelle segrete speranze dei leader delle sardine. Fatto sta che la piazza era gremita, soprattutto di giovani ma non solo, ed ha continuato ad esserlo quando è scesa la sera. Il colpo d'occhio era il solito: folla fittissima, cartelli e simboli delle sardine nelle più varie forme, slogan adattato alla capitale ("Roma non si lega"), nessuna bandiera di partito come al solito e, dopo le polemiche della vigilia, nemmeno l'ombra di Casapound. Molti gli immigrati tra la folla che ha intonato prima 'Bella ciao' e poi l'Inno di Mameli nella piazza storicamente luogo di raduno della sinistra, ma in periodi più recenti del centrodestra e da sempre location del concertone del 1* maggio organizzato dai sindacati. La vera novità del raduno romano delle sardine sta nell'abbozzo di programma del movimento - le "proposte" - che Mattia Santori ha illustrato alla folla: dall'abrogazione dei decreti sicurezza, cavallo di battaglia del 'nemico' Salvini - "abrogare", si è corretto Santori quando ha sentito la folla rumoreggiare di fronte ad un altro verbo da lui usato: un più morbido "ripensare" - all'invito ai politici "a far politica nelle sedi proprie senza stare sempre in campagna elettorale". Ma far politica come? "Chi è ministro comunichi solo per canali istituzionali" ha fatto l'esempio Santori con evidente riferimento alla 'bestia' messa in piedi sempre da Salvini. E ancora (contro le fake news): la politica sia trasparente nell'uso dei social e "la stampa traduca le informazioni in messaggi fedeli ai fatti". Per concludere l'appello, la proposta, il suggerimento forse tra i più sentiti dal popolo delle sardine: escludere la violenza dalla politica "nei toni e nei contenuti" e fare in modo che quella verbale sia equiparata a quella fisica.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA