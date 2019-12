Manovra, dopo l'Ok del Senato subito un vertice. Conte "Non stacco la spina"

La manovra del governo Conte 2 ha superato il primo esame parlamentare: in serata l'aula del Senato ha votato sì alla fiducia con 166 voti a favore e 128 contrari. Il senatore pentastellato Gianluigi Paragone ha votato no, come aveva annunciato in precedenza: "Un no - ha spiegato - ad una manovra imposta da Bruxelles". Prima del voto tensione e bagarre in aula per lo stop improvviso all'emendamento che liberalizzava la produzione e il commercio della cannabis light dichiarato inammissibile dalla presidente del Senato. I senatori dei Cinquestelle hanno attaccato la Casellati alla quale sono andati invece gli applausi del centrodestra e in particolare i complimenti di Salvini per aver evitato, ha spiegato il leader della lega, "la vergogna di uno stato spacciatore di droga". Subito dopo aver incassato la fiducia - ora la legge di bilancio da 30 miliardi, di cui 23 solo per la sterilizzazione dell'Iva, passa al vaglio della Camera ma il tempo stringe e il governo non potrà fare a meno di riproporre il voto di fiducia anche a Montecitorio - Conte ha convocato a palazzo Chigi un vertice con i capidelegazione dei partiti della maggioranza. Non una verifica, si è fatto sapere da palazzo Chigi, ma una semplice riunione per affrontare i primi temi considerati prioritari dallo schieramento giallorosso nel dopo-manovra, dalle autonomie alla giustizia, nodi ancora sul tappeto e motivo di scontro tra i quattro partiti di governo. Prove generali di quel cronoprogramma per rilanciare la coalizione che sta tanto a cuore al premier che nelle tensioni tra i riottosi alleati non vede rischi di crisi: "Staccare la spina? Ci mancherebbe...Io sono qui per lavorare e dare una prospettiva migliore al paese - ha risposto Conte ad una specifica domanda - e non ho nessuna intenzione di staccare la spina".

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA