Monito di Mattarella ai partiti (citando Moro), "Basta scontri, servono dialogo e rispetto"

Monito di Sergio Mattarella ai partiti citando Aldo Moro: basta scontri, come quelli registrati nelle ultime ore anche nelle aule parlamentari, servono "dialogo e rispetto reciproco". In un momento in cui la società appare profondamente lacerata e corre un grave pericolo - ha detto il capo dello stato ricevendo al Quirinale le alte cariche per lo scambio di auguri - se è vero che la politica comporta anche degli scontri è necessario che chi ricopre incarichi pubblici senta la responsabilità di svolgere il suo ruolo "in nome e per conto di tutti i cittadini", il che comporta la necessità, come diceva Moro, della "comune accettazione di essenziali ragioni di libertà, di rispetto e di dialogo". Perchè il rispetto - ha poi sottolineato - rappresenta il più efficace antidoto all'intolleranza che è sempre foriera di conseguenze negative. "Il bene comune è bene di tutti, nessuno escluso, e chi governa - ha proseguito Mattarella - esprime certo gli orientamenti della maggioranza ma con il dovere di rispettare e garantire la libertà e i diritti degli altri, delle minoranze. Questa è l'essenza della democrazia, che richiede rispetto reciproco". Quindi rispetto reciproco, il monito di Mattarella alle forze politiche, come "missione per cui combattere" e per sconfiggere il "nemico comune", che è "il lavoro che manca, quel lavoro indicato come fondamento della nostra repubblica, il lavoro che non c'è e quando c'è è spesso precario e sottopagato".

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA