Il referendum blocca il taglio dei parlamentari. Elezioni più vicine?

Chi punta ad elezioni anticipate, come Matteo Salvini, può trovare un motivo per sorridere. Chi guida il governo invece, come il premier Giuseppe Conte, giura di non essere per nulla preoccupato assicurando che la novità non influirà sull'agenda dell'esecutivo... Cosa è successo oggi? Il taglio di un terzo dei mille parlamentari che occupano attualmente Montecitorio e palazzo Madama, quella riforma costituzionale cara ai Cinquestelle appena approvata a larga maggioranza e destinata ad entrare in vigore a gennaio, sarà molto probabilmente bloccata, congelata, dal momento che sono state raggiunte le firme di senatori necessarie (sono 64, un quinto del totale) per avviare il referendum confermativo previsto dalla Carta per questo tipo di modifica. Ora si deve esprimere la Consulta e lo farà a metà gennaio ma intanto, in attesa dell'iter referendario, il taglio è bloccato. Il raggiungimento del quorum delle firme è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato la Fondazione Einaudi che ha promosso la raccolta e i senatori Cangini, Nannicini e Nazario Pagano. Tra i 64 senatori che hanno firmato per chiedere il referendum 41 sono di Forza Italia, ma ci sono anche la Bonino e sette del Pd. E se si parla di spinta verso le elezioni anticipate ciò nasce dal fatto, ovvio, che se la legislatura si concludesse nei prossimi mesi, ad esempio nella primavera del 2020, nel periodo in cui saranno in corso le procedure per il referendum, si tornerebbe alle urne per eleggere non quel numero ridotto di parlamentari ipotizzato dal 'taglio' sottoposto a referendum ma l'attuale numero di quasi mille onorevoli. Cosa che tranquillizzerebbe molti parlamentari per niente sicuri di essere ricandidati nelle Camere... 'ristrette' e darebbe anche una mano a quei segretari di partito che avrebbero così più spazio di manovra nelle candidature e quindi più caselle da riempire e distribuire.

