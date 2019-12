Migranti, Salvini ora rischia il processo. E stavolta Di Maio non lo aiuta

Matteo Salvini rischia il processo per il caso della nave Gregoretti ma stavolta, al contrario di quanto è successo meno di un anno fa per la nave Diciotti - ma allora stavano insieme al governo - Di Maio non lo aiuterà: il capo politico grillino ha già annunciato che i Cinquestelle voteranno a favore della richiesta, la seconda, del tribunale di ministri di Catania per l'autorizzazione a procedere contro l'ex ministro dell'Interno per sequestro di persona. Bloccando 131 migranti a bordo della nave Gregoretti, tra il 27 e il 31 luglio 2018, nel porto di Augusta e impedendo loro di scendere a terra nonostante le precarie condizioni psicofisiche, Salvini - secondo il tribunale dei ministri di Catania giunto a conclusioni diverse dal pm Zuccaro che come nel caso Diciotti aveva chiesto l'archiviazione - avrebbe abusato dei suoi poteri. Già nel gennaio scorso la Giunta per le immunità del Senato aveva negato il nullaosta al processo ma ora le cose sono cambiate e lo scenario si è capovolto. Salvini non è più al governo e non è più l'alleato di Di Maio il quale, anzi, dopo il divorzio ce l'ha ancora più con lui per quei senatori grillini passati armi e bagagli nelle fila della Lega proprio nei giorni scorsi. Dopo aver attaccato i magistrati di Catania che hanno chiesto per lui il processo ("Rischio 15 anni, una vergogna"), Salvini si è detto "curioso di sapere come voteranno questa volta i Cinquestelle visto che il caso Diciotti e il caso Gregoretti sono esattamente la stessa fattispecie". L'altra volta Di Maio fece ricorso alla piattaforma Rousseau che votò al 59% per salvare l'allora titolare del Viminale, e i senatori grillini si adeguarono con vari mal di pancia, oggi ha deciso da solo annunciando il sì grillino all'autorizzazione a procedere. Con questa spiegazione: nel caso Diciotti la nave fu bloccata dal governo - che se ne assunse la responsabilità, a partire da Conte e dallo stesso Di Maio - "perchè l'Europa non ci ascoltava"."Facemmo la voce grossa e riuscimmo ad ottenere la redistribuzione in tutti i paesi europei. Un anno dopo - ha detto ancora Di Maio - la redistribuzione funzionava, quindi il blocco della Gregoretti non fu un'azione decisa dal governo ma dal ministro dell'Interno Salvini: in questo caso l'interesse pubblico non c'era, fu un'azione personale".

