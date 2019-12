Il voto su Salvini il 20 gennaio. Lui "Io come Trump. Di Maio? Un piccolo uomo"

La Giunta delle immunità del Senato che si è riunita oggi per la prima volta sul caso della nave Gregoretti voterà sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, chiesta dal tribunale dei ministri di Catania, il 20 gennaio 2020. "Non vedo l'ora, se mi vorranno processare chi se ne frega" è stato il commento dell'ex-ministro dell'Interno che si è detto scettico sull'ipotesi di sottoporre a processo "chi ha fatto solo il suo dovere" paragonandosi in qualche modo a Donald Trump sotto attacco e sotto impeachment da parte dei Democratici ("Mal comune, mezzo gaudio... Evidentemente c'è qualcuno che a sinistra usa qualsiasi arma a disposizione per sovvertire la volontà popolare"). Luigi Di Maio però non ha cessato di stuzzicare l'ex-alleato nel governo gialloverde confermando che i Cinquestelle voteranno a favore dell'autorizzazione, e quindi contrariamente a quanto decisero l'anno scorso per il caso della nave Diciotti (dopo aver chiesto un parere agli attivisti sulla piattaforma Rousseau che al 59% si pronunciarono per 'salvare' Salvini). "Sono curioso di vedere come si comporteranno i grillini essendo simili le due fattispecie" ha detto il capo della Lega. Neanche per sogno, ha ribattuto il capo politico dei Cinquestelle, Diciotti e Gregoretti sono due casi diversi, aggiungendo con un pizzico di veleno "Lo vedo un pò impaurito ma ognuno si deve prendere le sue responsabilità. La questione Gregoretti - ha precisato Di Maio - non è come la questione Diciotti: quest'ultima fu una decisione del governo, la Gregoretti fu propaganda". La replica di Salvini: "Di Maio? Un piccolo uomo, tutto qui". Sul caso Gregoretti anche una precisazione di palazzo Chigi, che non vuole fare nessun favore a Salvini, per smentire che di quella nave della Guardia costiera carica di migranti e bloccata nel porto di Augusta l'estate scorsa si sia parlato nella riunione del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, nemmeno nelle 'varie ed eventuali'. Idem nei Cdm successivi.

