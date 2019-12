Nasce la nuova Lega nazionale di Salvini. Bossi borbotta, ma dà via libera

Nasce a Milano la nuova Lega, quella "per Salvini premier". Un nuovo partito nazionale, con uno statuto che lo organizza in modo federale e che ha come "obiettivo - ha scandito Matteo Salvini - di tornare al governo del paese". Il leader spiega: "La Lega non si occuperà più soltanto di una parte di paese", ma "del buon governo, della crescita economica, del diritto alla vita e alla sicurezza in tutta Italia. Quando ho iniziato questo percorso sei anni fa con la Lega al 3% non avrei mai immaginato di avere l'onore e la fortuna di rappresentare il primo partito. Siamo l'ultima ancora di salvezza per il popolo cristiano occidentale che conta su di noi". Unanimità I delegati hanno dato il via con un voto per alzata di mano all'unanimità alla formazione che subentra da quella ideata da Umberto Bossi, che di fatto resta come una sorta di 'bad company' che dovrà saldare il famoso debito di 49 milioni con lo Stato per irregolarità sul finanziamento. Anche se di fatto si tratta di uno 'strappo' importante e della fine di un'epoca, il congresso ha riservato un lungo applauso con standing ovation all'anziano, ma sempre battagliero Senatur, che resterà presidente federale a vita. Concediamo Bossi ha rivendicato con il suo linguaggio colorito: "Oggi non si chiude nessuna Lega. Non c'è nessun funerale. Siamo noi che concediamo, Salvini non ci può imporre un cazzo". D'ora in avanti i militanti del nord potranno avere la "doppia tessera", quella storica della Lega Nord e quella della nuova Lega di Salvini. Il simbolo resta quello con Alberto da Giussano con la spada sguainata. Insieme alle rose per Salvini ci sono però anche le spine e, in particolare, la spada di Damocle del processo per il caso Gregoretti, l'accusa di sequestro di persona per aver privato della libertà la scorsa estate 131 migranti a bordo della nave della Guardia costiera quando era ministro dell'Interno. Processateci "Qualcuno ci vorrebbe fermare - ha detto Salvini -, ma non ce la faranno. Questi giudici non attaccano me, attaccano un popolo e la sovranità nazionale, il diritto alla sicurezza e alla difesa dei confini. Se qualcuno pensa di impaurirci o di impaurirmi con la minaccia del carcere sbaglia. Processateci tutti, processate il popolo italiano. Si vuole imporre delle leggi persino al Parlamento" e allora "si tolgano la toga e si candidino". Sardine Fuori del congresso un flash mob delle Sardine, fenomeno che secondo Bossi non è affatto da sottovalutare: "La sinistra ha messo in piedi le Sardine per creare una spinta sociale. Sono un fenomeno intelligente, non bisogna trattarle in modo superficiale. Non sono da sottovalutare. Non diventeranno un partito, ma aumenteranno il consenso del Pd".

