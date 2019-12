Passa la legge di bilancio (blindata), le proteste no

Alla fine, in zona Cesarini come accade un pò tutti gli anni, la legge di bilancio dello stato, la prima manovra del governo giallorosso, è passata col voto finale di Montecitorio tra le proteste dell'opposizione. All'alba il via definitivo: 312 sì contro 153 no (ieri il governo aveva ottenuto la fiducia: 334 i voti a favore, 232 i contrari, 4 gli astenuti). La maggioranza ha retto malgrado le polemiche interne. E' una manovra 'blindata' da 32 miliardi, 23 solo per la sterilizzazione dell'Iva, 3 per alleggerire le tasse sulle buste paga dei lavoratori a medio e basso reddito. Una legge che punta sulla lotta all'evasione e sulla riconversione 'green' dell'economia e rinvia di qualche mese le 'microtasse' sia pure ridotte rispetto alla prima versione come la plastic e la sugar tax. Il superticket sparirà da settembre, la lotteria degli scontrini partirà a luglio. Una manovra che induce il premier Conte a "guardare con fiducia al futuro" valutando positivamente il lavoro fatto dal suo governo nei primi 100 giorni e cioè "meno tasse per i lavoratori e più soldi per le famiglie". Ma anche una manovra fortemente contestata dall'opposizione, nel merito ("tutta tasse e manette" l'accusa di Lega, Fi e Fdi) e nel metodo con riferimento alla blindatura della legge imposta dalla maggioranza e quindi all'impossibilità per la Camera di valutarla nei suoi contenuti, situazione che ha indotto l'opposizione a parlare di vulnus alla democrazia parlamentare. Una riprova del clima di forte tensione che ha accompagnato il percorso della manovra in Parlamento proprio in aula poco prima del voto finale quando i deputati di Fratelli d'Italia, durante l'intervento di un esponente dei Cinquestelle, hanno esposto uno striscione che recitava "M5s parlava di rivoluzione, ora pensa solo a mangiare il panettone". Bagarre ed espulsione di un deputato della Meloni, Mollicone, salito sui banchi a protestare.

