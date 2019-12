Mancano fondi e coraggio su formazione, si dimette ministro Istruzione Fioramonti

Nella legge di Bilancio è mancato il "coraggio" di fare di più "in un ambito cruciale" come la formazione, come "l’università e la ricerca" e allora il ministro dell'Istruzione, il grillino Lorenzo Fioramonti, ha deciso di mantenere la parola e di dimettersi. In buona sostanza, da parte dell'esecutivo giallorosso è mancato l'impegno a "invertire in modo radicale la tendenza che da decenni mette la scuola, la formazione superiore e la ricerca italiana in condizioni di forte sofferenza". Motore Per Fioramonti, infatti, è "nella scuola che si crea quello che saremo. Si tratta del vero motore del paese", eppure "pare che le risorse non si trovino mai", mentre "si recuperano centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità quando c'è la volontà politica". L'ex ministro invita a non perdere l'occasione del suo gesto di coerenza "per riflettere sull'importanza della funzione che riconsegno nelle mani del governo. Un governo che può fare ancora molto e bene per il paese, se riuscirà a trovare il coraggio di cui abbiamo bisogno". Risultati Voci di dimissioni erano circolate nei giorni prima di Natale, ma il ministro ha voluto impegnarsi fino all'ultimo per ottenere anche un solo euro in più in Finanziaria: "Non è stata una battaglia inutile e possiamo essere fieri di aver raggiunto risultati importanti", dallo lo stop ai tagli alla rivalutazione degli stipendi degli insegnanti, alla copertura delle borse di studio, all'edilizia scolastica. In un post sui social, Fioramonti spiega: "L'economia del XXI secolo si basa soprattutto sul capitale umano, sulla salvaguardia dell’ambiente e sulle nuove tecnologie; non riconoscere il ruolo cruciale della formazione e della ricerca equivale a voltare la testa dall'altra parte. Nessun paese può più permetterselo. La perdita dei nostri talenti e la mancata valorizzazione delle eccellenze generano un'emorragia costante di conoscenza e competenze preziosissime, che finisce per contribuire alla crescita di altre nazioni, più lungimiranti della nostra". Quanto al futuro assicura: "Il mio impegno continuerà, ancora più forte, come parlamentare". Gruppo Secondo alcuni rumor l'ipotesi sarebbe quella di dare vita a Montecitorio a un gruppo a sostegno di Giuseppe Conte, forse germe di un nuovo soggetto politico. Per la successione al ministero dell'Istruzione si fa il nome di un altro esponente pentastellato, quello dell'attuale presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra.

