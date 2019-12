Prescrizione, proposta Pd "equilibrio tra giustizia e durata processi"

La giustizia per funzionare non deve essere per forza giustizialista e sullo stop alla prescrizione il Partito democratico è disposto a un accordo, ma non al diktat dell'alleato di governo pentastellato. Per questo i dem hanno depositato un progetto di legge che punta a soddisfare il delicato "equilibrio tra esigenza di giustizia e giusta durata dei processi", come ha spiegato la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, sostenuta da una precisa indicazione da parte del responsabile Giustizia Pd, Walter Verini: "Il nostro obiettivo non è far cadere il governo, vogliamo solo processi in tempi certi. Per noi è una battaglia di civiltà, non di propaganda". Cittadini È poi lo stesso segretario del partito, Nicola Zingaretti, in una nota a sottolineare: "Il Pd è per una giustizia al servizio dei cittadini, per tempi certi nei processi nei quali i colpevoli vengano condannati, agli innocenti venga riconosciuta l'innocenza e nei quali le imprese, che hanno contenziosi, possano contare su esiti rapidi. È questo il senso della nostra iniziativa che guarda agli interessi del paese, al rispetto della certezza del diritto e della legalità". Secondo Alfredo Bazoli, capogruppo dem in commissione Giustizia alla Camera, si tratta della "soluzione tecnicamente migliore per evitare che i processi già iniziati si concludano con una prescrizione o che, dall'altro lato, i processi diventino infiniti", ma restiamo disponibili "a discutere anche su altre proposte con le forze di maggioranza". Unico Si tratta di una pdl di un unico articolo, che parte dalla distinzione tra sentenze di condanna e quelle di assoluzione. Per le sentenze di condanna, dopo il primo grado, è prevista una sospensione dei termini della prescrizione di due anni dopo la sentenza, ai quali si possono aggiungere altri sei mesi in caso di rinnovo della istruzione dibattimentale. La sospensione è di un anno dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per Cassazione e, decorsi i periodi di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado di giudizio. Soluzione "Confidiamo nel buon senso e siamo certi che una soluzione si troverà", ha sottolineato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis, e il vicepresidente dei senatori dem, Franco Mirabelli, incalza: "I processi non possono essere infiniti, la ragionevole durata è un principio costituzionale. È ora di finirla con le ipocrisie e la propaganda della Lega: Salvini ha votato in Parlamento la norma che blocca le prescrizione", quando era nel governo gialloverde, e ora annuncia un referendum". Sintesi Verini conclude: "Auspichiamo che il governo tenga conto delle esigente manifestate" anche dall'avvocatura e dalla magistratura, "evitando che la giustizia rimanga un terreno di scontro politico. Ci aspettiamo che il presidente Conte e il ministro Bonafede raggiungano la sintesi che non si è raggiunta finora".

(Immagine da Youtube)

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA